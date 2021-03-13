Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Стояв на даху і кричав: Влад Яма розповів про курьозні моменти на роботі

Сьогодні, 18:19

4 березня на широкі екрани України вийшов комедійний фільм "Нереальний КОПець"

Відбулася прем'єра комедійного фільму Олександра Біляка "Нереальний КОПець". За сюжетом, президент повідомляє, що тепер всі діти чиновників повинні вчитися і працювати в Україні. Тому керівник поліції Петро Бурундяк викликає свого сина Василя прямо з Лос-Анжелесу. Тепер гламурному ледареві доведеться стати справжнім копом.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про 6 фільмів та серіалів про віруси, які зняли під час пандемії COVID-19.

Головні ролі у фільмі "Нереальний КОПець" зіграли Богдан Юсипчук, Дмитро Ступка, Ганна Саліванчук, Стас Боклан та Поліна Логунова. До зоряного касту акторів також приєднався відомий хореограф Влад Яма.

"Пам'ятаю, як мені зателефонував режисер стрічки Олександр Біляк і запропонував зіграти дуже незвичайну роль у фільмі. Мій герой абсолютно відрізняється від мене в житті, але тим цікавіше мені було перевтілюватися в цей образ", – зізнався професійний танцюрист.

Читайте також:
11 головних кінопрем'єр весни, які ви захочете подивитися на великому екрані

Влад також розповів, що хоч роль у нього і невелика, але без курйозів не обійшлося. Одного разу йому було дуже незручно.

Кадр з фільму "Нереальний КОПець"
Кадр з фільму "Нереальний КОПець"
Фото: youtube.com

"Для мене ситуацією, що запам'яталася, був момент на майданчику, коли мені довелося стояти на даху і щосили кричати свій текст в образі мого героя. А люди, які проходили повз, взагалі не розуміли, що відбувається: їм не було видно ні камер, ні знімальної групи. А я продовжував грати роль і мило посміхатися перехожим. З боку це виглядало досить кумедно", – поділився Яма.

Для зйомок фільму "Нереальний КОПець" команда також спеціально підготувала новий автомобіль Porsche Panamera 2020 року, який обклеїли реальною символікою фільму і Національної поліції. У перший день виїзду авто вулицями міста, сотні людей встигли сфотографувати з розкішною машиною і буквально підірвати соцмережі яскравими фотографіями.

Читайте докладніше про фільм "Нереальний КОПець" на нашому сайті.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
10 крутих романтичних комедій для тих, "кому за 40" Зірка футболу продає наркотики і вмирає біля бару: ексгравець "Реала" знявся в кіно 5 захоплюючих фільмів із жінками в головних ролях
кіно Влад Яма
Реклама

Новини партнерів

Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике

Популярні статті

Сьогодні, 11:45Фаново

Прощена неділя-2021: що ні в якому разі не можна робити 14 березня

Сьогодні, 10:59Зірково

З Пугачовою, Кіркоровим і Собчак: Настя Івлєєва розкішно відсвяткувала 30-річчя

Сьогодні, 10:35Психо

Прощена неділя-2021: як попросити пробачення

Сьогодні, 08:54Events

Перший весняний молодик: що у жодному разі не можна робити на молодий місяць у Рибах

Вчора, 18:47Модно

Як прати пуховик в домашніх умовах і чи можна це робити в пральній машині

Вчора, 18:12Психо

Як впливає на знаки зодіаку молодик 13 березня

Вчора, 15:39Модно

Як чистити нубук: покрокова інструкція

Вчора, 14:25No Stress

5 трендових закладів для відпочинку в Одесі: вибір редакції

Вчора, 14:06Events

Прощена неділя-2021: традиції дня

Вчора, 13:14Психо

Карта бажань на молодика: як правильно зробити

Вчора, 12:13Зірково

Сосєдов пояснив, чому Пугачова стала популярнішою за Ротару: "Що такого в ній було? Нічого!"

Вчора, 06:35Психо

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Овнам не можна поспішати, а Тельці зможуть знайти кохання

11 березняСмачно

Як почистити гранат за 30 секунд: лайфхак

11 березняЗірково

Олена Зеленська про свій "модний скандал" через жовту сукню в Японії: "Ці люди помилилися"

11 березняМодно

Як чистити срібло: корисні поради

11 березняЗірково

Гросу про коментарі Полякової на шоу "Маска": "Я просто в шоці"

Новини партнерів

Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Как определить, что вы заболели коронавирусом
Как определить, что вы заболели коронавирусом
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти