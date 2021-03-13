Стояв на даху і кричав: Влад Яма розповів про курьозні моменти на роботі

4 березня на широкі екрани України вийшов комедійний фільм "Нереальний КОПець"

Відбулася прем'єра комедійного фільму Олександра Біляка "Нереальний КОПець". За сюжетом, президент повідомляє, що тепер всі діти чиновників повинні вчитися і працювати в Україні. Тому керівник поліції Петро Бурундяк викликає свого сина Василя прямо з Лос-Анжелесу. Тепер гламурному ледареві доведеться стати справжнім копом.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про 6 фільмів та серіалів про віруси, які зняли під час пандемії COVID-19.

Головні ролі у фільмі "Нереальний КОПець" зіграли Богдан Юсипчук, Дмитро Ступка, Ганна Саліванчук, Стас Боклан та Поліна Логунова. До зоряного касту акторів також приєднався відомий хореограф Влад Яма.

"Пам'ятаю, як мені зателефонував режисер стрічки Олександр Біляк і запропонував зіграти дуже незвичайну роль у фільмі. Мій герой абсолютно відрізняється від мене в житті, але тим цікавіше мені було перевтілюватися в цей образ", – зізнався професійний танцюрист.

Влад також розповів, що хоч роль у нього і невелика, але без курйозів не обійшлося. Одного разу йому було дуже незручно.

Кадр з фільму "Нереальний КОПець" Фото: youtube.com

"Для мене ситуацією, що запам'яталася, був момент на майданчику, коли мені довелося стояти на даху і щосили кричати свій текст в образі мого героя. А люди, які проходили повз, взагалі не розуміли, що відбувається: їм не було видно ні камер, ні знімальної групи. А я продовжував грати роль і мило посміхатися перехожим. З боку це виглядало досить кумедно", – поділився Яма.

Для зйомок фільму "Нереальний КОПець" команда також спеціально підготувала новий автомобіль Porsche Panamera 2020 року, який обклеїли реальною символікою фільму і Національної поліції. У перший день виїзду авто вулицями міста, сотні людей встигли сфотографувати з розкішною машиною і буквально підірвати соцмережі яскравими фотографіями.

Читайте докладніше про фільм "Нереальний КОПець" на нашому сайті.

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