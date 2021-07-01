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Степаненко продовжить судитися з Петросяном за майно, яке оцінили в 20 млн доларів

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
1 липня, 09:29
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Олена Степаненко і Євген Петросян розлучилися в листопаді 2018 року і досі експодружжя не може вирішити питання з власністю
Олена Степаненко оскаржила рішення про розподіл майна з Євгеном Петросяном
Олена Степаненко оскаржила рішення про розподіл майна з Євгеном Петросяном / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Здавалося, що в шлюборозлучному процесі Олени Степаненко та Євгена Петросяна поставлено крапку, але ні. Олена Степаненко вирішила оскаржити рішення суду про поділ спільно нажитого майна.

Гумористка виявилася незадоволеною тим, як суд поділив спільно нажите майно – гроші, численні квартири, машини, предмети мистецтва та антикваріат.

"Анітрохи не сумнівався, що Степаненко буде оскаржувати рішення суду. Так, в ході процесу вона погодилася поділити майно навпіл. Але, очевидно, що підсумок її не влаштував, оскільки спочатку вимоги були завищеними і постійно уточнювалися від засідання до засідання. Ми зі скаргою ще не ознайомилися ", – розповів адвокат Євгена Петросяна Сергій Жорін виданню StarHit.

Олена Степаненко і Євген Петросян продовжать ділити майно
Олена Степаненко і Євген Петросян продовжать ділити майно / Фото: Instagram

Зазначимо, раніше суд вирішив розділити майно порівну. Степаненко стала володаркою кількох творів мистецтв. Тепер у неї є картина "Старий дуб", яку спочатку вона планувала залишити колишньому чоловікові, а також гумористка отримала в своє розпорядження книги "Сучасні психопати" і "Окультизм і сексуальність".

За інформацією ЗМІ загальна вартість майна подружжя оцінюється в 1,5 мільярда рублів (близько 20 мільйонів доларів).

Нагадаємо, Євген Петросян і Олена Степаненко розлучилися в листопаді 2018 року. Після розлучення гуморист одружився вп'яте. Його обраницею стала 32-річна помічниця Тетяна Брухунова. У березні 2020 року у пари народилася дитина, яка стала першою для Тетяни і другою для 75-річного Петросяна.

Дивіться сюжет про розподіл майна Олени Степаненко та Євгена Петросяна:

Раніше дружина Євгена Петросяна поскаржилися на проблеми зі здоров'ям.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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