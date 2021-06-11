Степаненко і Петросян розділили майно. Гумористці дісталися книги про сексуальність і окультизм

Олена Степаненко і Євген Петросян розлучилися в листопаді 2018 року і з цього моменту намагалися вирішити питання з власністю

Олена Степаненко і Євген Петросян розділили майно Фото: Instagram

Після скандального розлучення Євген Петросян і Олена Степаненко кілька років ділили майно. За 30 років шлюбу вони встигли нажити – будинки, квартири, предмети мистецтва. Тепер Хамовнічеський суд Москви поставив крапку в тривалому шлюборозлучному процесі гумористів. Як пише StarHit , суд зачитував рішення кілька годин.

Олена Степаненко претендувала на більшу частку статку, яким володіло експодружжя – на 80% капіталу, нерухомості та інших цінностей, але суд вирішив розділити майно порівну.

Юмористи Олена Степаненко з Євгеном Петросяном Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Зазначається, що Степаненко стала також володаркою кількох творів мистецтв. Тепер у неї є картина "Старий дуб", яку спочатку вона планувала залишити колишньому чоловікові, а також гумористка отримала в своє розпорядження книги "Сучасні психопати" і "Окультизм і сексуальність".

Зазначимо, за інформацією ЗМІ загальна вартість майна подружжя оцінюється в 1,5 мільярда рублів (близько 20 мільйонів доларів).

Нагадаємо, Євген Петросян і Олена Степаненко розлучилися в листопаді 2018 року. Після розлучення гуморист одружився вп'яте. Його обраницею стала 32-річна помічниця Тетяна Брухунова. У березні 2020 року біля пари народилася дитина, який став першим для Тетяни і другим для 75-річного Петросяна. Зараз в ЗМІ з'являються чутки, що Тетяна Брухунова вагітна вдруге. Пара не поспішає коментувати цю новину.

Євген Петросяни і Тетяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

Раніше Тетяна Брухунова обурилася, що журналіст порівняв її з Оленою Степаненко.

"Чому він не запитає у Олени Григорівни про її схожість із трьома попередніми дружинами Євгена Вагановича. Це було б справедливо. Чому тільки мене порівнюють з нею, але ж було ж ще три дружини до неї", – прокоментувала таке порівняння дружина Євгена Петросяна.

Дивіться сюжет про розподіл майна Олени Степаненко та Євгена Петросяна:

Раніше дружина Євгена Петросяна здивувала несподіваним нарядом.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися