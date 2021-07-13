Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Спорт Life Лайфхакер Техно

Канни-2021

З ким Том Круз

Стан МакSим

Найдорожче

Розбірки Джеджули

Співають всі
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Старший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма може поїхати з Лондона

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
13 липня, 07:46
Копіювати лінк
Після свого дня народження старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон принц Джордж може поїхати вчитися в школу-інтернат
Принц Джордж може вчитися в тій же школі, що і його батько і дядько
Принц Джордж може вчитися в тій же школі, що і його батько і дядько / Фото: Getty Images

22 липня старшому синові принца Вільяма і Кейт Міддлтон принцу Джорджу, який днями відвідав з батьками фінал "Євро-2020" , виповнюється вісім років. Зараз герцоги Кембриджські роздумують над тим, щоб їх старший син продовжив навчання за межами Лондона – в приватній школі-інтернаті Ладгроув в Беркширі. У цьому навчальному закладі навчалися принци Вільям і Гаррі. Про це пише The Mirror.

Як розповів інсайдер, недавно Кейт і Вільям побували в школі-інтернаті, де уточнили всі нюанси. Зазначається, що остаточне рішення поки не прийнято.

Ще нічого не вирішено. Можливо, Джордж продовжить навчання в школі на південному сході Лондона, – розповів інсайдер.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон і принц Джордж на фіналі Євро-2020
Принц Вільям, Кейт Міддлтон і принц Джордж на фіналі Євро-2020 / Фото: Getty Images

Зараз принц Джордж разом зі своєю сестрою, шестирічної принцесою Шарлоттою, ходить до школи в Лондоні.

Варто зазначити, що Кейт Міддлтон і принц Вільям вже готують старшого сина до сходження на престол. Первісток пари займає третє місце в порядку спадкування британського престолу.

Батьки заглибилися в деталі того, що чекає маленького принца. На це їх підштовхнув нерайдужний досвід самого Вільяма. Навколо нього постійно були розмови про призначення, але конкретно з ним ніхто нічого не обговорював. Вони з Кейт вирішили, що до Джорджа потрібен особливий підхід, – пише DailyMail .

Кілька місяців тому принца Джорджа хотіли отруїти – дивіться відеосюжет про це:

Раніше принц Вільям відмовився миритися з принцом Гаррі.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як заготувати малинове варення
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

Іван Дорн на червоній доріжці

Дивитись
Цитата дня

Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

Віктор Павлік співак
Більше зізнать Віктора Павліка
Канни-2021: Белла Хадід у сукні з намистом-легенями Schiaparelli
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Сольний концерт
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
Що ще "must visit" в липні
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити розминку протягом робочого дня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Подарунок за гороскопом
Що подарувати жінці за її знаком зодіака
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти