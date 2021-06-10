Стає спекотно: Джамала в піджаку на голе тіло знялася в спокусливій фотосесії
Під час фотосесії співачка позувала в білих джинсах із завищеною посадкою, масивних білих кросівках і піджаку пудровий кольору. Образ вона доповнила цікавими прикрасами
Українська співачка Джамала, яка зробила собі незвичайну зачіску на літо, знялася в спокусливій фотосесії, чим приємно здивувала своїх шанувальників. Фото і навіть коротке відео вона виклала на своїй сторінці в Instagram.
"Стає жарко", – коротко підписала вона серію фотографій.
Під час фотосесії співачка позувала в білих джинсах із завищеною посадкою, масивних білих кросівках і піджаку пудрового кольору, який вона просто накинула на голе тіло. Свій образ Джамала доповнила цікавими прикрасами на руку.
Співачка позувала на дерев'яному стільці на фоні сірих стін і дерев'яної підлоги. В результаті серія знімків вийшла стильною і привабливою.
Фотографом стала Анна Грабарська, яка з'явилася на короткому відео, яке Джамала також розмістила.
Варто відзначити, що підписників співачки оцінили таку фотосесію і написав багато позитивних коментарів.
Як Джамала худла після пологів – дивіться відео:
Раніше схудла Джамала сексуально рухаючи стегнами зізналася, що незадоволена своїм тілом. У січні цього року співачка заявила, що хоче попрощатися з десятьма кілограмами. Джамала зізналася, що стежить за харчуванням і їсть тільки корисну їжу, а ось зі спортом у неї не складається.
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