Стає спекотно: Джамала в піджаку на голе тіло знялася в спокусливій фотосесії

Під час фотосесії співачка позувала в білих джинсах із завищеною посадкою, масивних білих кросівках і піджаку пудровий кольору. Образ вона доповнила цікавими прикрасами

Співачка Джамала знялася в спокусливій фотосесії Фото: instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала, яка зробила собі незвичайну зачіску на літо, знялася в спокусливій фотосесії, чим приємно здивувала своїх шанувальників. Фото і навіть коротке відео вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

"Стає жарко", – коротко підписала вона серію фотографій.

Під час фотосесії співачка позувала в білих джинсах із завищеною посадкою, масивних білих кросівках і піджаку пудрового кольору, який вона просто накинула на голе тіло. Свій образ Джамала доповнила цікавими прикрасами на руку.

Співачка Джамала знялася в спокусливій фотосесії Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка позувала на дерев'яному стільці на фоні сірих стін і дерев'яної підлоги. В результаті серія знімків вийшла стильною і привабливою.

Фотографом стала Анна Грабарська, яка з'явилася на короткому відео, яке Джамала також розмістила.

Варто відзначити, що підписників співачки оцінили таку фотосесію і написав багато позитивних коментарів.

Фото: скриншот

Як Джамала худла після пологів – дивіться відео:

Раніше схудла Джамала сексуально рухаючи стегнами зізналася, що незадоволена своїм тілом. У січні цього року співачка заявила, що хоче попрощатися з десятьма кілограмами. Джамала зізналася, що стежить за харчуванням і їсть тільки корисну їжу, а ось зі спортом у неї не складається.

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