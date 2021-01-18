Середній син Девіда і Вікторії Бекхем дебютував як модель. Весь у татка!

Ромео наслідує приклад батька

Син знаменитого футболіста Девіда Бекхема і його дружини Вікторії Бекхем – Ромео, який зворушливо привітав кохану з днем народження, знявся в своїй першій модній фотосесії. Хлопець прикрасив обкладинку L'Uomo Vogue.

Здається, Ромео вирішив наслідувати приклад батька, адже Девід відомий не тільки як футболіст, але і модель. Ромео захоплюється тенісом, тому, як і тато, він – спортивний хлопець. Але, схоже, він вирішив зробити і перші кроки в модельному бізнесі.

Ромео Бекхем Фото: instagram.com/romeobeckham

Для зйомки був обраний досить зухвалий образ. Ромео, до слова, нещодавно перефарбував волосся у світлий відтінок. У коментарях до фото, які були опубліковані в Instagram хлопця і в Instagram-профілі журналу, багато хто зазначив, що Ромео дуже "змужнів і тепер схожий на батька".

Ромео Бекхем Фото: instagram.com/romeobeckham

У хлопця досить незвичайний стиль в одязі, що він і продемонстрував під час фотосесії. Як говориться в описі до фото, всі наряди Бекхем-молодший підбирав сам.

Ромео Бекхем Фото: instagram.com/romeobeckham

Нагадаємо, Ромео Бекхем показала фото зі своєю дівчиною.

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