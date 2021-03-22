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Порівнюють з українським та лаються на Тіматі: в Мережі обговорюють новий сезон російського "Холостяка"

Сьогодні, 15:13

Героєм російської версії романтичного шоу став Тіматі

"Якби у слова "хайп" була людська версія, його б звали Тіматі", – написав один з користувачів Instagram про новий сезон російської версії шоу "Холостяк". З моменту анонсу романтичного реаліті його не обговорив тільки ледачий. Далі коротко розповідаємо, що відбувається.

Чому все обговорюють "Холостяк" з Тіматі

Бурхливу реакцію у глядачів і в соціальних мережах викликала новина про те, що новим "Холостяком" стане Тіматі, у якого за спиною недавнє розставання та двоє дітей.

Крім того, в Інстаграм сперечалися і лаялися через те, що Нікіта Добринін – герой 9-го сезону українського "Холостяка" – став ведучим шоу в Росії.

Нікіта Добринін і Тіматі
Нікіта Добринін і Тіматі
Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official

"Холостяк" закрили?

І так і ні. Перед виходом другого епізоду Тіматі в своєму Instagram повідомив, що перший випуск видаляють з YouYube і взагалі шоу закривають через хейт з боку жінок, які не розуміють, як учасниці можуть боротися за одного чоловіка.

Такий хід творців "Холостяка" багато хто назвав хайпом тп піаром, а на наступний день Тіматі заявив, що проєкт таки не закривають.

Чому в Мережі порівнюють український і російський "Холостяк"

Після прем'єри другої серії "Холостяка" з Тіматі глядачі висловили своє обурення в Instagram-акаунті проєкту. Багато хто скаржиться на хронометраж випуску, занадто велику кількість реклами, "ніякий" сюжет та награність.

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"Ми хочемо дивитися про побудову кохання і відносин, а не це все. Не вмієте знімати таке, запитаєте у колег "Холостяка" інших країн, або взагалі не займайтеся цим. Ганьба", – пишуть в Мережі.

Скріншот: instagram.com/holostyak.tnt.official

У приклад деякі ставлять українського "Холостяка", де і серії довші, і сюжет насичений.

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"В українській версії – про любов. Це по серіях видно і за підсумком, що пари складаються, сім'ї створюються... А тут хайп суцільний", – пишуть в коментарях.

Скріншот: instagram.com/holostyak.tnt.official

Згадали і Нікіту Добриніна, який комусь сподобався більше, ніж інший ведущий "Холостяка" в Росії – Петро Фадєєв.

Скріншот: instagram.com/holostyak.tnt.official

Нагадаємо, що раніше Нікіта Добринін прокоментував свою участь в російському "Холостяку".

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