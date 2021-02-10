Соломія Вітвіцька розповіла, як жила з чоловіком до розлучення

За словами телеведучої, у неї з ексчоловіком часто не збігалися робочі графіки

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка шокувала шанувальників новиною про своє розлучення, розповіла про особливості життя з уже колишнім чоловіком. Цим вона поділилася в інтерв'ю Телеграфу.

Виявилося, що у Соломії і її колишнього чоловіка Влада Кочаткова дуже часто не збігалися робочі графіки. Також колишньому подружжю подобалися різні види відпочинку. До слова, якщо у вас з коханою людиною навпаки багато спільного, тоді обов'язково прочитайте наш матеріал про те, як провести День святого Валентина.

Нещодавно Соломія одна відпочивала в США, де живуть її близькі подруги. Уже тоді шанувальники телеведучої запідозрили розлад в її стосунках з чоловіком.

Соломія Вітвіцька з колишнім чоловіком Владом Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Ця подорож була давно сплановано саме з подругами. Мені важливо було зустріти Новий рік саме з ними, мені на тлі наших відстаней і карантинів дуже їх не вистачає. Одна живе в Лос-Анджелесі, інша – в Коста-Ріці", – пояснює Вітвіцька.

У соцмережах Соломія зізналася, що переїхала від чоловіка ще у вересні, а розлучення вони отримали тільки в кінці грудня минулого року.

Пара одружилася 2013 року, коли Вітвіцькій було 33 роки, а її чоловікові Владу – 25 років.

Нагадаємо, Слава Дьомін розлучився з дружиною.

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