Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП

У дорожньо-транспортній пригоді, окрім телеведучої Соломія Вітвіцька, постраждала ще одна жінка

Соломія Витвицька потрапила в ДТП в Києві / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька, яка в цьому році оголосила про розлучення з чоловіком , вночі потрапила в ДТП. Автомобіль Chevrolet влетів під самоскид. В результаті зіткнення постраждала телеведуча. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua

"Аварія сталася на Рибальській Набережній вночі. Постраждала, крім Вітвіцька, ще одна жінка. Обох госпіталізували. У ДТП обидва водії звинувачують скутериста. Кажуть, він створив аварійну ситуацію. Той провину заперечує", – пише Telegram-канал.

Як пише ТСН з посиланням на свої джерела, за кермом автомобіля була подруга телеведучої. У момент зіткнення Вітвіцька перебувала на задньому сидінні і вдарилася головою об сидіння. Телеведуча пройшла обстеження і зробила МРТ. У подруги Вітвіцької перелом ноги.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька назвала соліста групи "Скрябін" Андрія Кузьменка своїм найкращим співведучим.

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