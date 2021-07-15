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Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
15 липня, 10:13
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У дорожньо-транспортній пригоді, окрім телеведучої Соломія Вітвіцька, постраждала ще одна жінка
Соломія Витвицька потрапила в ДТП в Києві
Соломія Витвицька потрапила в ДТП в Києві / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька, яка в цьому році оголосила про розлучення з чоловіком , вночі потрапила в ДТП. Автомобіль Chevrolet влетів під самоскид. В результаті зіткнення постраждала телеведуча. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua

"Аварія сталася на Рибальській Набережній вночі. Постраждала, крім Вітвіцька, ще одна жінка. Обох госпіталізували. У ДТП обидва водії звинувачують скутериста. Кажуть, він створив аварійну ситуацію. Той провину заперечує", – пише Telegram-канал.

Як пише ТСН з посиланням на свої джерела, за кермом автомобіля була подруга телеведучої. У момент зіткнення Вітвіцька перебувала на задньому сидінні і вдарилася головою об сидіння. Телеведуча пройшла обстеження і зробила МРТ. У подруги Вітвіцької перелом ноги.

В тренді

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька назвала соліста групи "Скрябін" Андрія Кузьменка своїм найкращим співведучим.

Раніше українські зірки розповіли про страшні ДТП , в які вони потрапляли – подробиці в нашому матеріалі.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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