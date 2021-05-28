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Солістка Go_A запросила російських фанатів в Україну: Приїжджайте ви до нас, тільки не на танках

Сьогодні, 21:35

Катерина Павленко, солістка гурту Go_A, яка представляла Україну на "Євробаченні-2021", відповіла на запитання шанувальників з Росії щодо туру гурту країною

Катерина Павленко з Go_A відповіла, чи поїде гурт до Росії
Катерина Павленко з Go_A відповіла, чи поїде гурт до Росії
Фото: instagram.com/go_a_band

Нещодавно солістка Go_A Катерина Павленко зізналася, що у гурту є багато шанувальників в Росії – музикантам часто приходять повідомлення з Сибіру українською мовою..

У соцмережах фанати поцікавились у Павленко, чи влаштує гурт Go_A коли-небудь тур Росією.

"Я до вас не поїду. Приїжджайте ви до нас – подивіться, як тут у нас. Тільки не на танках", – відповіла Катерина.

Катерина Павленко з Go_A запросила російських фанатів в Україну
Відео: TikTok| enxziety

Go_A – український гурт, який представляв Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2021". Гурт посів п'яте місце. Незважаючи на бали на конкурсі, гурт став дуже популярною в Європі. Go_A займає перші рядки в популярних музичних сервісах, а відео виступу гурту на "Євробаченні" б'є рекорди за переглядами на YouTube.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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