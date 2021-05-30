Солістка Go_A переписується з учасником Євробачення і це не італієць

Катя Павленко відповіла на запитання шанувальників про свої стосунки з італійцями і фінами

Катерина Павленко з Go_A Фото: YouTube

Катя Павленко з групи Go_A, яка раніше отримала премію "Жінка III тисячоліття", зізналася, що підтримує зв'язок з іншими учасниками "Євробачення-2021". На конкурсі українці потоваришували з представниками Італії, Фінляндії та Швейцарії, а з деякими Катя продовжує спілкуватися і зараз.

У недавньому інтерв'ю у Катерини Павленко запитали про "Євробаченні". Зокрема шанувальники поцікавилися, чи був у неї поцілунок з фронтменом Måneskin. Солістка Go_A це заперечує, але зізнається, що їй напередодні писав виконавець Gjon's Tears зі Швейцарії.

"Я не пам'ятаю, щоб ми цілувалися з італійцями, але я пам'ятаю, що ми всі там обіймалися, а в фіналі, коли виступали італійці, ми з фінами звалили паркан, тому що влаштували слем на Євробаченні", – говорить Катя у відео, опублікованому в YouTube 5 каналу.

До слова, після фіналу "Євробачення-2021" фронтмен Måneskin сказав, що пісня Go_A – його найулюбленіша на конкурсі в цьому році.

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