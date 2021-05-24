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Соліст Måneskin після скандалу здав тест на наркотики. Результат – негативний

Сьогодні, 20:28

Організатори "Євробачення" підтвердили, що в крові Даміано Давіда не було знайдено заборонених речовин. Раніше артиста запідозрили у вживанні наркотиків

Тест на наркотики соліста Måneskin показав негативний результат
Тест на наркотики соліста Måneskin показав негативний результат
Фото: instagram.com/ykaaar

Італійський гурт Måneskin переміг на конкурсі "Євробачення-2021", однак без скандалів не обійшлося. Соліста рок-гурту, Даміано Давіда, звинуватили в тому, що в Грін-румі, де сиділи всі учасники після виступів, він нібито вживав наркотики.

Як повідомляють організатори конкурсу на офіційному сайті "Євробачення", в крові артиста заборонені речовини виявлені не були.

Måneskin, Італія
Måneskin, Італія
Фото: eurovision.tv

"Після заяв про вживання наркотиків в Грін-румі під час Гранд-фіналу конкурсу пісні "Євробачення" в суботу, 22 травня, Європейський мовний союз (EBU) за запитом італійської делегації провів ретельний аналіз фактів, включаючи перевірку всіх наявних відеозаписів. Раніше сьогодні соліст гурту Måneskin також добровільно пройшов тест на наркотики, який дав негативний результат, помічений EBU. У Грін-румі не було вживання наркотиків, і ми вважаємо це питання закритим", – йдеться в повідомленні організаторів.

З чого почався скандал?

Під час Гранд-фіналу "Євробачення" на відео потрапив момент, де соліст гурту Måneskin, Даміано Давід, нахиляється над столом і нібито щось "нюхає". Як заявив сам співак, в той момент його колега згурту Томас розбив склянку, а він нахилився над столом, щоб подивитися, що сталося.

"Томас, це був Томас. Він розбив склянку. Я не вживаю наркотики, будь ласка, хлопці. Ніякого кокаїну. Не кажіть так", – сказав Даміано.

Раніше фронтмен Måneskin сказав, що пісня Go_A – його найулюбленіша на "Євробаченні-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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