Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Соліст Little Big показав перше фото зі своєю дівчиною Сонею Таюрською. Моргенштерн присоромив їх

Сьогодні, 13:26

Довгий час артисти російського гурту Little Big, який відмовився від "Євробачення-2021", приховували свої романтичні стосунки і днями вирішили про все розповісти

Ілля Прусікін і Софія Таюрська
Ілля Прусікін і Софія Таюрська
Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Солістка гурту Little Big Соня Таюрська, яка нещодавно підтвердила стосунки з Іллічем, з'явилася на його новому фото в соцмережі. Тільки тепер – офіційно в ролі коханої. Фронтмен вирішив опублікувати їхнє спільне селфі, а у відповідь отримав порцію неоднозначних коментарів від шанувальників.

На фото, опублікованому в Instagram-акаунті Іллі Прусікіна, вони з Сонею позують на тлі хмарного неба під час відпочинку на природі. На іншому фото, де Ілля один, видно гори й ліс.

"In the sky. Ну що, підкинемо лайна на вентилятор?", – іронічно написав Ілля Прусікін.

Учасник Little Big Ілля Прусікін
Учасник Little Big Ілля Прусікін
Фото: instagram.com/iliyaprusikin

У коментарях жваво відреагували на пост артиста. Оскільки багато хто вважає, що Софія Таюрська зруйнувала сім'ю Іллі, а також навпаки, що він став причиною завершення її попередніх стосунків, колеги зірок іронізували з цього приводу. Не пройшов повз і скандальний Моргенштерн.

  • "Ілля навіщо ти зруйнував Соніну сім'ю"
  • "Полетіло"

Деякі шанувальники дійсно як і раніше обурюються від того, що Ілля розлучився зі своєю дружиною, Ірою Сміливою. Ситуація загострилася після того, як Ірина записала відео, в якому сказала, що для неї перестала існувати людина, яка була дуже важливою в її житті. Проте, імені дівчина не розкрила.

  • "Потішно, як Іра пару місяців назад говорила, що ви не зустрічаєтесь. Походу вона найостанніша дізналася. Негарно вийшло"
  • "Чому Іра засмутилася? Тому що дізналася від Собчак, а не від тебе?"

Ілля Прусікін та Ірина Смілива публічно повідомили про розлучення минулого року. Пара одружилася у 2016 році, у 2017 – у них народився син Добриня.

Тим часом ще одна знаменита артистка розкрила деталі свого особистого життя – в новому інтерв'ю Вікторія Сміюха розповіла про нового хлопця:

Нагадаємо, що раніше гурт Little Big після відмови від "Євробачення" загримів в скандал через плагіат.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Зірка Друзів Меттью Перрі розлучився з молодою красунею-нареченою 24 роки й більше: у кого з політиків значна різниця у віці з їхніми дружинами Білорусі можуть відмовити в участі в наступному Євробаченні
Євробачення романи зірок Little Big
Реклама

Новини партнерів

Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей

Популярні статті

Сьогодні, 13:40Events

Коли Івана Купала-2021: дата народного свята

Вчора, 19:45Зірково

Чому онука Алли Пугачової в сім'ї порівнюють з принцом Гаррі – зізнання Крістіни Орбакайте

Вчора, 14:57Фаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

Вчора, 12:36Модно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

Вчора, 11:04Психо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

Вчора, 07:01Смачно

Сирний сніданок – швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників

1 червняСмачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

1 червняЗірково

Дочка Пугачової розчулила Мережу своєю щирістю на новому відео: Яке диво

1 червняПсихо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

1 червняСмачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

1 червняФаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

1 червняЗірково

Андрій Данилко після чуток про важку хворобу прийшов до могили Віктюка у Львові

1 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

1 червняЗірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

31 травняЗірково

Іменинниця Наташа Корольова та її мама зробили однакові зачіски і нарвалися на критику (фото)

31 травняEvents

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

Новини партнерів

Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
Ани Лорак о романе с Сергеем Ребровым: «Он был одержим»
Ани Лорак о романе с Сергеем Ребровым: «Он был одержим»
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти