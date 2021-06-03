Соліст Little Big показав перше фото зі своєю дівчиною Сонею Таюрською. Моргенштерн присоромив їх

Довгий час артисти російського гурту Little Big, який відмовився від "Євробачення-2021", приховували свої романтичні стосунки і днями вирішили про все розповісти

Ілля Прусікін і Софія Таюрська Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Солістка гурту Little Big Соня Таюрська, яка нещодавно підтвердила стосунки з Іллічем, з'явилася на його новому фото в соцмережі. Тільки тепер – офіційно в ролі коханої. Фронтмен вирішив опублікувати їхнє спільне селфі, а у відповідь отримав порцію неоднозначних коментарів від шанувальників.

На фото, опублікованому в Instagram-акаунті Іллі Прусікіна, вони з Сонею позують на тлі хмарного неба під час відпочинку на природі. На іншому фото, де Ілля один, видно гори й ліс.

"In the sky. Ну що, підкинемо лайна на вентилятор?", – іронічно написав Ілля Прусікін.

Учасник Little Big Ілля Прусікін Фото: instagram.com/iliyaprusikin

У коментарях жваво відреагували на пост артиста. Оскільки багато хто вважає, що Софія Таюрська зруйнувала сім'ю Іллі, а також навпаки, що він став причиною завершення її попередніх стосунків, колеги зірок іронізували з цього приводу. Не пройшов повз і скандальний Моргенштерн.

"Ілля навіщо ти зруйнував Соніну сім'ю"

"Полетіло"

Деякі шанувальники дійсно як і раніше обурюються від того, що Ілля розлучився зі своєю дружиною, Ірою Сміливою. Ситуація загострилася після того, як Ірина записала відео, в якому сказала, що для неї перестала існувати людина, яка була дуже важливою в її житті. Проте, імені дівчина не розкрила.

"Потішно, як Іра пару місяців назад говорила, що ви не зустрічаєтесь. Походу вона найостанніша дізналася. Негарно вийшло"

"Чому Іра засмутилася? Тому що дізналася від Собчак, а не від тебе?"

Ілля Прусікін та Ірина Смілива публічно повідомили про розлучення минулого року. Пара одружилася у 2016 році, у 2017 – у них народився син Добриня.

Тим часом ще одна знаменита артистка розкрила деталі свого особистого життя – в новому інтерв'ю Вікторія Сміюха розповіла про нового хлопця:

Нагадаємо, що раніше гурт Little Big після відмови від "Євробачення" загримів в скандал через плагіат.

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