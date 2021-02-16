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Соліст гурту "Руки вверх!" розповів про своє серйозне захворювання

Сьогодні, 15:05

Співак розповів, як все почалося з незначної травми

Соліст гурту "Руки вверх!" Сергій Жуков розповів про свої проблеми зі здоров'ям. В інтерв'ю YouTube-каналі FAMETIME.TV популярний співак зізнався, що був на межі життя і смерті через звичайний синяк на животі.

За словами артиста, все почалося з незначної травми – він вдарився за лаштунками під час одного зі своїх концертів і утворився синець. Тоді він не звернув уваги на травму. Згодом у співака стала розвиватися грижа, яка спровокувала серйозні проблеми зі здоров'ям. Все дійшло до того, що лікарі не давали ніяких прогнозів стосовно стану артиста.

Фото: instagram.com/sezhukov

"Лікарі на мене подивилися і кажуть: "Сергію, ви взагалі в своєму розумі? Нам би зрозуміти взагалі, що з вами, виживете ви"", – згадав Жуков.

Тоді дружина і діти соліста гурту "Руки вверх!" були в іншій країні і Сергію довелося справлятися з труднощами самому Майже три місяці його маршрут був будинок-лікарня. Ходити музикантові доводилося разом з п'ятикілограмовим апаратом з трубками.

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