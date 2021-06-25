Дивіться новий кліп Аліни Гросу, натхненний Круеллою (відео)

Співачка Аліна Гросу презентувала відео на пісню "Малиновые губы". Референсом для її образів стала Круелла з фільму із Еммою Стоун

Аліна Гросу випустила новий кліп - Малиновые губы / Фото: YouTube

Аліна Гросу (впевнені, що і її шанувальники теж) дочекалася релізу свого нового кліпу. Співачка, яка на два роки відмовилася від поїздок за кордон, каже, що "Малиновые губы" – одна з її улюблених пісень, а на створення відео вона надихнулася фільмом "Круелла", який вийшов нещодавно у кіно.

"Як тільки я подивилася цю картину, то негайно вирішила зануритися в цю атмосферу ще раз, але вже в своїй інтерпретації. Мене настільки надихнули історія, образи і гра акторів фільму, що я почала представляти в своїй голові, якою Круеллою зможу бути я", – поділилася Гросу.

Кадр з нового кліпу Аліни Гросу / Фото: YouTube

Пісня "Малиновые губы" вийшла легкою і танцювальної, а кліп в "неоново-рожевих" тонах створює ідеально відповідну атмосферу.

У кадрі Гросу з'являється в чотирьох різних образах (просто шикарних!), а разом з нею кілька далматинців і незнайомець в кабріолеті.

Аліна Гросу – Малиновые губы дивитися кліп:

Фанам Аліни Гросу її новий кліп припав до душі:

"Сиджу дивлюся з відкритим ротом! Кожен образ в кліпі це щось нереальне!"

"Це шикарно! Круелла вдалася! Браво! Навіть краще!"

"Кліп і пісня просто приголомшливі, видно що над кліпом дуже довго працювали, продумували кожну дію, дуже добре зроблений, а головне його цікаво дивитися, Аліна продовжуй в тому ж дусі!"

Скріншот з YouTube

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