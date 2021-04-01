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ЗМІ з'ясували, скільки Тіна Кароль платить за навчання свого сина у Великій Британії

Сьогодні, 15:42

Веніамін вчиться в одному з найпрестижніших закладів

Співачка Тіна Кароль, над якою пожартувала Оля Полякова, влаштувала свого 12-річного сина Веніаміна в один з найпрестижніших навчальних закладів Великої Британії. Школа знаходиться недалеко від Лондона, і ціна за один навчальний рік там становить близько мільйона гривень. Про це йдеться в сюжеті телеканалу KYIV. LIVE.

Тіна Кароль з сином
Тіна Кароль з сином
Фото: facebook.com/tina.karol, Скріншот з YouTube

Британський заклад, в якому навчається син Тіни Кароль, знаходиться в будівлі елегантного маєтку 1761 року, в селищі Формарк, графство Дербішир.

Система освіти побудована так, що допомагає кожній дитині знайти себе і розкрити приховані таланти. Тут є і музичне відділення, де учні освоюють всі можливі інструменти – від фортепіано до органу. Також учні вивчають живопис на свіжому повітрі, танцюють і займаються спортом.

Син співачки – Веніамін теж вибрав свій напрямок: музика. Хлопець грає на фортепіано і барабанах, займається фехтуванням і регбі. Замість гуртожитку для учнів, він проживає в українській родині.

Раніше ми публікували фото Тіни Кароль в Намібії.

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