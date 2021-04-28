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Скрипка відреагував на скандал навколо його каверу на пісню Два кольори

Сьогодні, 14:35

Олег Скрипка прокоментував, що думає про негатив навколо його версії популярної української пісні

В кінці лютого соліст українського гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка представив популярну пісню "Два кольори" англійською мовою. Кавер вийшло провокаційним. У Мережі багато розкритикували нову версію відомої української пісні.

Сам артист ніяк не реагує на критику. За його словами, неможливо всім подобається. При цьому він зазначив, що зараз люди вже стали звикати до такої версії пісні.

"Нічого такого демонічного немає, просто якась нова форма. Український стандарт заспіваний англійською мовою і в такій формі, яка зрозуміла для всього світу", – розповів Олег Скрипка інтерв'ю для "Телеграф".

Співак додав, що не вірить в конструктивну критику.

"Якщо людині не подобається, вона мовчить і звертає увагу на те, що їй подобається. Якщо людина починає активно висловлювати свою думку, є багато негативу, це означає якісь внутрішні комплекси", – поділився своєю думкою український співак.

Раніше Олега Скрипку звинуватили, що він порушив авторське право.

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