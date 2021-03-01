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Скандальну Земфіру звинуватили в плагіаті обкладинки її альбому "Бордерлайн" (фото)

Сьогодні, 13:59

Американський музикант натякнув, що співачка скопіювала його обкладинку

Нещодавно російська рок-співачка Земфіра випустила перший за сім років кліп з Ренатою Литвиновою. Цей трек увійшов до її нового альбому "Бордерлайн", який вже встиг потрапити в скандал. Музикант Лео Луганський, який переїхав з Росії в США, знайшов схожість між обкладинкою своєї пісні та обкладинкою альбому знаменитої співачки.

В Twitter він опублікував порівняння двох обкладинок: свого синглу Brdrline, який був випущений у 2019 році, і альбому "Бордерлайн" Земфіри.

У обкладинок однаковий колір фону, перекреслене слово, та й саме слово одне і теж, просто різними мовами.

"Рекламна пауза", – написав Лео Луганський і відмітив Земфіру в пості.

Обкладинка пісні музиканта Лео Луганський і обкладинка альбому Земфіри
Обкладинка пісні музиканта Лео Луганський і обкладинка альбому Земфіри
Фото: twitter.com/LeoLuganskiy

При цьому автором ідеї обкладинки значиться популярна дизайнерка і подруга Земфіри, Демна Гвасалія. Дизайнером обкладинки виступив Данило Лебедєв.

Земфіра і Демна Гвасалія поки ніяк не відреагували на звинувачення в плагіаті.

Трек Brdrline Лео Луганського:

Раніше ми повідомляли, як номер Лободи на "Золотому грамофоні" виявився плагіатом.

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