Скандальна Софія Стужук зробила пластику грудей: фото

Заради операції блогерка прилетіла до Туреччини

Блогерка Софія Стужук, яка недавно обурилася, що її таємно знімають з невдалих ракурсів , зважилася на пластичну операцію. У себе в Instagram блогерка розповіла, що зробила пластику грудей.

Стужук зізналася, що вона відчувала дискомфорт через свої груди.

"Збентеження під час сексу, що мої сісюлі стукають по" його "підборіддя і звисають як бурульки, або що лежачи на бочку циця витекла. Постійні пошуки відповідних топів і переживання, а чи нічого нікуди не випало", – написала Софія.

Софія Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

За її словами, вона знайшла спосіб, як вирішити цю проблему. Їй знадобився місяць, щоб зважитися на процедуру. У підсумку, блогерка знайшла клініку в Туреччині, де і зробила операцію.

Софія Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Софія Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

"Уже 3-й день пекельних мук. І попереду ще мінімум місяць реабілітації. Заради, сподіваюся, майбутньої насолоди і комфорту", – написала вона.

Варто зазначити, раніше Стужук заявляла, що потрібно приймати себе такою якою є і була проти пластичних операцій.

Нещодавно Стужук розповіла, що погубило її чоловіка.

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