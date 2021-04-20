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Чи загрожує alyona alyona кримінальна відповідальність за голе фото з прапором України

Сьогодні, 20:09

Реп-виконавиця зробила відвертий знімок з прапором України. Реакція Мережі не змусила себе довго чекати. Адвокат розповів, чи можуть за таке фото покарати співачку

Реп-виконавиця alyona alyona викликала резонанс, коли спародіювала співачку Lizzo і прикрила своє тіло українським прапором . Про цей знімок не говорив тільки ледачий. Чи варто на цьому фото шукати зраду та чи загрожує співачці кримінальна відповідальність за такий знімок, дізнавалися журналісти "Зіркоманії" на телеканалі "Україна 24".

Однією з перших відреагувала продюсер Олена Мозгова. Вона заявила, що таке фото порушує закон України і це знущання над державним прапором.

Олена Мозгова
Олена Мозгова
Фото: Facebook-сторінка Олени Мозгової

"А реп-виконавиця не хоче почитати Кримінальний кодекс України?! Фото-хайп дівчини постити не буду, з естетично-моральних міркувань", – прокоментувала Олена Мозгова в Facebook

Таку творчу задумку зовсім не оцінила і акторка Ольга Сумська.

Ольга Сумська
Ольга Сумська
Фото: instagram.com/olgasumska

"Це для мене якось погано і незрозуміло з точки зору поваги до прапора. Ну, ти можеш знятися голою, якщо ви говорите про бодіпозитив. Самостверджуватися можна іншим способом, не за рахунок прапора. Його значимість, як символу України, не можна принижувати. Голе тіло, фарбування парканів, звалищ, тротуарів в жовто-блакитний – теж забагато ", – каже Ольга Сумська.

Співачка Катерина Бужинська теж не підтримала alyona alyona. І виклала в Stories опальну фотографію з однозначним голосуванням.

"Популярність будь-яку ціну? Прапор навіщо використовувати? " -поцікавилася співачка.

А ось співачка Джеррі Хейл встала на захист реп-виконавиці.

Співачка Jerry Heil
Співачка Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

"На мою думку, фотографія зроблена красиво. Альона тут красива. Більш того, вона постає в образі української жінки, талановитої людини в насамперед. Це, швидше за все, серед молоді підніметься тема стереотипів, знову будуть говорити про бодипозитив, знову про прийняття жінки себе такою, яка вона є ", – сказала українська виконавиця.

Фешн-блогер Майя Тульчинська в фото криміналу теж не бачить. І вважає, що багатьох розлютив не прапор, а вага реп-виконавиці. Аж надто багато було злих коментарів саме на адресу її фігури. До того ж, в магазинах вже давно продається, наприклад, нижня білизна з державною символікою. І масових збурень щодо цього не спостерігається.

Майя Тульчинська
Майя Тульчинська
Фото: Facebook

"Треба розділяти святість прапора від того, що мені подобається або не подобається чиєсь тіло. Давайте відкриємо закон і подивимося, що таку наругу. Це підпалити, порвати або топтати прапор ногами. Як на мене, на цьому фото нічого такого не було зроблено ", – сказала блогер.

У Кримінальному кодексі України передбачена відповідальність за наругу над державними символами. Під таку класифікацію підпадає публічне пошкодження з конкретним наміром.

"Те, що ми бачимо на співачці – більше схоже на туніку. Звичайно, ідентифікувати, ніби це прапор – можна. Думаю, вона з цією метою це і робила. Якби над прапором робили якісь дії, знущалися, тоді можна було говорити про ознаки наруги, а так це елемент самоідентифікації ", – прокоментував адвокат Павло Богомазов.

Сама ж співачка спочатку не коментувала галас навколо фото і все ж через деякий час відповіла в ефірі програми "Сніданок з 1 + 1"

"По-перше, я не хотіла нічиї почуття образити. А по-друге, ці люди живуть в своїй маленькій капсулі такого патріотизму, любові до України і ніколи не були на Майдані і не бачили, що в будь-якому сувенірному магазині продаються труси з прапором України , ніж це не приниження? Для мене це подвійні стандарти ", – заявила реп-виконавиця.

Нещодавно alyona alyona повторила грайливий образ Насті Каменських .

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