"Залізна леді" США Камала Харріс: історія жінки, яка буде керувати Америкою разом із Байденом

Сьогодні.Lifestyle розповідають про першу жінку азійського походження на посаді віцепрезидентки США

20 січня в Капітолії відбудеться інавгурація президента США Джо Байдена і віце-президента Камали Харріс – першої жінки (і першої темношкірої) на цій посаді. Раніше лише дві американки висувалися кандидатами у віце-президенти й обидві невдало.

Ходять чутки, що Харріс візьме політичну ініціативу в свої руки і насправді сама буде приймати ключові рішення. Сьогодні.Lifestyle вирішили розібратися, чи це правда, а також "пройшлися" по її біографії та особистому життю.

Фото: Instagram | Kamala Harris Ключовою фігурою нової адміністрації президента США Камала Харріс буде не тільки тому, що віце-президент – це друга людина в державі. Якщо 78-річний Байден в силу будь-яких обставин (за станом здоров'я, наприклад) не зможе виконувати свої обов'язки до кінця терміну, то керувати країною до планових президентських виборів у листопаді 2024 року буде саме вона. Фото: Instagram | Kamala Harris Навіть нині багато хто говорить, що Байден вже у похилому віці і хворий на деменцію, та й у політичній волі він явно поступається Харріс. Хоча формально за посадою віце-президента закріплена лише робота в сенаті (у випадку нічиєї під час голосування від обох партій вирішальний голос саме за віце-президентом).

Однак все може дуже сильно змінитися залежно від взаємин із президентом. Віце-президент має право, наприклад, очолювати робочі групи з підготовки реформ. Як колись зазначив Вальтер Мондейл – сенатор, який став віце-президентом, його посада є єдиною в структурі американської влади, яка належить як до виконавчої, так і до законодавчої гілки.

Американський ресурс Fatherly майже відразу після оголошення Джо Байденом свого кандидата у віце-президенти опублікував статтю під назвою: "Як говорити зі своїми дітьми про Камалу Харріс". Автори пояснюють, що вибір Байденом своєї соратниці – подія історична і поворотна.

Біографія Камали

Камала Деві Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді (штат Каліфорнія). Її батьки – емігранти. Мати за професією біолог. Вона емігрувала з Індії у 1960 році. Батько, Дональд Гарріс, є почесним професором економіки Стенфордського університету. Приїхав до США у 1961 році з Ямайки.

Батьки Камали розлучилися, коли їй було сім років. У 12-річному віці майбутня політикиня разом із матір'ю і сестрою Майєю перебралася до Монреаля.

Камала у дитинстві (на фото разом з матір'ю і сестрою)

Фото: CNBC TV18

Дівчинка вчилася у приватній школі в США, відвідувала індуїстський храм й церкву чорношкірих баптистів.

"Моя мати дуже добре розуміла, що вона виховує двох чорних дочок, – писала Харріс у своїй автобіографії. – Вона хотіла, аби ми виросли впевненими і гордими чорношкірими жінками".

У дитинстві Гарріс відвідала Індію. Дуже вплинув на неї дідусь – високопоставлений чиновник, який боровся за незалежність Індії.

Хороша освіта і стрімка кар'єра

Камала отримала ступінь бакалавра економіки і політичних наук у Вашингтонському університеті Говарда. Вона працювала помічницею в апараті сенатора від Каліфорнії Алана Кренстона.

У 1990 році, отримавши юридичну освіту в Каліфорнійському університеті, зайняла посаду заступника окружного прокурора в окрузі Аламеда (штат Каліфорнія). Гарріс спеціалізувалася на судових процесах у справах про сексуальні злочини над дітьми та домашнє насильство.

У 2004-2011 роках була окружним прокурором у Сан-Франциско, а з 2011 по 2017 рік – генеральним прокурором штату Каліфорнія. У 2016 році її обрали в Сенат Конгресу.

Роман з мером Сан-Франциско і весілля після побачення наосліп

У 1994 році Гарріс почала зустрічатися з Віллі Брауном – політиком із Каліфорнії, старшим за неї на 30 років. Пара розлучилася в 1995 році, коли Брауна обрали мером Сан-Франциско. Камала вирішила, що в цих стосунках "немає сталості", пише Politico.

Нині Гарріс одружена з юристом Дугласом Емгоффом (єврей за національністю), у якого є двоє дітей від попереднього шлюбу – вони називають Камалу "Момалою" (Momala).

Гарріс зустріла свого майбутнього чоловіка на побаченні наосліп у Сан-Франциско. Вони одружилися у 2014 році на приватній церемонії в будівлі суду Санта-Барбари. На своєму весіллі молодята розбили склянку (єврейський весільний звичай).

Згідно з даними Forbes, у сім'ї є три будинки (у Лос-Анджелесі, Вашингтоні та Сан-Франциско). Орієнтовна вартість цих активів: 5,8 мільйона доларів.

Чоловік зворушливо привітав Гарріс з перемогою на виборах.

Хобі: кеди Converse і рецепти з New York Times

За інформацією видання The Cut, Камала збирає кеди Converse Chuck Taylor. Вона вважає, що це найкраще взуття для поїздок. Дивиться телеканали MTV і VH1. Любить готувати: зберігає рецепти, опубліковані в New York Times, а також "перепробувала майже всі рецепти з книги Еліс Вотерс "Мистецтво простої їжі".

Її улюблена страва – запечена у духовці курка.

Фото: Salwan Georges / The Washington Post

Що читає Камала Гарріс?

Серед улюблених книг Гарріс "Рідний син" Річарда Райта, "Той, що біжить за змієм" Халеда Хоссейні, "Клуб радості та удачі" Емі Тан, "Пісня Соломона" Тоні Моррісон і "Лев, чаклунка та стара шафа" Льюїса.

Що їсть на сніданок?

Зазвичай Камала прокидається близько шостої ранку і 30 хвилин тренується на еліптичному тренажері. Снідає пластівцями з родзинками та мигдальним молоком. Також п'є чай з медом і лимоном.

Стиль Камали Гарріс

За словами оглядача The Washington Post, фірмовий стиль Гарріс полягає у поєднанні темних брючних костюмів і блуз з вирізом. Образ вона доповнює сережками та бусами. Ця універсальна комбінація в її гардеробі вже кілька десятиліть.

Ну і, звичайно, обов'язковий "аксесуар" цього року – чорна захисна маска.

У 2013 році Барак Обама називав Гарріс "найкрасивішим генеральним прокурором у країні". Пізніше політика звинуватили у сексизмі, і він вибачився за своє висловлювання.

Порада усім жінкам

"Ніколи не просіть дозволу керувати. У моїй кар'єрі мені багато разів казали: "Це не твій час" і "Зараз не твоя черга". У відповідь я просто їм слово "ні" на сніданок", – сказала Гарріс читачкам видання Connected to India.





Найкращим останнім штрихом в образі Камали Гарріс буде девіз, який вона запозичила у своєї мами: "Ти можеш бути першою, але не останньою".

Подивіться повне звернення Гарріс до американського народу після перемоги на виборах, яке опублікувало видання The Guardian, а також безліч інших американських ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський привітав з перемогою на виборах президента США Джо Байдена, а також майбутню віцепрезидентку Камалу Гарріс. "Вітаю Джо Байдена і Камалу Гарріс! Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами", – написав Зеленський у своєму Twitter.

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