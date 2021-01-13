"Сильно стиснув її груди": родича Єлизавети II звинуватили в спробі зґвалтування

Це вже не перший секс-скандал в королівській родині

У королівській родині новий скандал . Двоюрідного брата Єлизавети II графа Саймона Боуз-Лайона звинуватили в спробі зґвалтування. Про це повідомляє The Mirror.

Випадок стався в фамільному замку Глеміс в Шотландії. Родич Єлизавети II почав чіплятися до 26-річної гості, з якою познайомився на прийомі. Він прийшов до неї в кімнату вночі, повідомивши, що у нього термінова справа. Коли дівчина відчинила двері, п'яний Саймон накинувся на неї і намагався зірвати з гості ночнушку.

"Вона спала, коли почула сильний стукіт у двері. Боуз-Лайон кричав:" Це Сем. Це важливо. Будь ласка, впусти мене ". Вона думала, що щось трапилося, і відкрила двері. Саймон штовхнув її на ліжко, заявив, що хоче зайнятися з нею сексом, і сильно стиснув її груди. Жертва змогла втекти в ванну, але обвинувачений переслідував її ", – повідомив представник дівчини.

Саймон Боуз-Лайон Фото: The Mirror

Вона просила залишити її в спокої, але родич королеви не чув її. Він сказав, що в своєму будинку буде робити, що хоче. Постраждалій довелося відбиватися від графа 20 хвилин. Після того, як їй вдалося вигнати його з кімнати, вона почала писати гостям в замку з проханням про допомогу. Вранці дівчина покинула замок. Коли ж Саймон протверезів, він спробував вибачитися перед потерпілою, але вона вже подала заяву в поліцію. Родича Єлизавети II заарештували за звинуваченням у спробі зґвалтування. Трохи пізніше Саймона випустили під заставу, але його ще чекає суд. Аристократу загрожує від п'яти до шести років позбавлення волі.

"Мені страшенно соромно за свої дії, які заподіяли страждання моєї гості. В ніч інциденту я сильно напився ... Я не думав, що можу вести себе так. Але я беру на себе відповідальність за скоєне. Приношу свої вибачення в насамперед жінці, якій я нашкодив, а також сім'ї, друзям і колегам ", – заявив родич королеви.

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