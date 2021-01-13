Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Сильно стиснув її груди": родича Єлизавети II звинуватили в спробі зґвалтування

Сьогодні, 15:54

Це вже не перший секс-скандал в королівській родині

У королівській родині новий скандал . Двоюрідного брата Єлизавети II графа Саймона Боуз-Лайона звинуватили в спробі зґвалтування. Про це повідомляє The Mirror.

Випадок стався в фамільному замку Глеміс в Шотландії. Родич Єлизавети II почав чіплятися до 26-річної гості, з якою познайомився на прийомі. Він прийшов до неї в кімнату вночі, повідомивши, що у нього термінова справа. Коли дівчина відчинила двері, п'яний Саймон накинувся на неї і намагався зірвати з гості ночнушку.

"Вона спала, коли почула сильний стукіт у двері. Боуз-Лайон кричав:" Це Сем. Це важливо. Будь ласка, впусти мене ". Вона думала, що щось трапилося, і відкрила двері. Саймон штовхнув її на ліжко, заявив, що хоче зайнятися з нею сексом, і сильно стиснув її груди. Жертва змогла втекти в ванну, але обвинувачений переслідував її ", – повідомив представник дівчини.

Саймон Боуз-Лайон
Саймон Боуз-Лайон
Фото: The Mirror

Вона просила залишити її в спокої, але родич королеви не чув її. Він сказав, що в своєму будинку буде робити, що хоче. Постраждалій довелося відбиватися від графа 20 хвилин. Після того, як їй вдалося вигнати його з кімнати, вона почала писати гостям в замку з проханням про допомогу. Вранці дівчина покинула замок. Коли ж Саймон протверезів, він спробував вибачитися перед потерпілою, але вона вже подала заяву в поліцію. Родича Єлизавети II заарештували за звинуваченням у спробі зґвалтування. Трохи пізніше Саймона випустили під заставу, але його ще чекає суд. Аристократу загрожує від п'яти до шести років позбавлення волі.

"Мені страшенно соромно за свої дії, які заподіяли страждання моєї гості. В ніч інциденту я сильно напився ... Я не думав, що можу вести себе так. Але я беру на себе відповідальність за скоєне. Приношу свої вибачення в насамперед жінці, якій я нашкодив, а також сім'ї, друзям і колегам ", – заявив родич королеви.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принц Гаррі збираються приїхати до Лондона.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Не без сюрпризів: як Кейт Міддлтон відсвяткувала день народження Королева Єлизавета II та її чоловік зробили щеплення від коронавірусу Свято на честь 100-річчя принца Філіпа під загрозою зриву
Єлизавета II Королівська сім'я
Реклама

Новини партнерів

Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД

Популярні статті

Сьогодні, 15:56Fun

Привітання зі старим Новим роком-2021: яскраві листівки, побажання і вірші

Сьогодні, 08:52Fun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст пісні та історія

Сьогодні, 05:13Психологія

Гороскоп на сьогодні 13 січня: Водолію надійдуть привабливі пропозиції, а Рибам потрібно викластися на роботі

Вчора, 22:01Events

Ворожіння на старий Новий рік-2021: ТОП-7 способів

Вчора, 19:59Events

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

Вчора, 18:45Шоу-бізнес

Леся Никитюк продемонструвала, як їй "прибирають" зайві сантиметри на талії

Вчора, 18:33Food

Рецепти "багатої" куті на старий Новий рік: з коньяком, вершками та маслом

Вчора, 18:24Fun

Популярні посівалки на старий Новий рік-2021

Вчора, 14:13Events

Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на старий Новий рік

Вчора, 11:40Food

Тісто для вареників на Старий Новий рік: рецепти на молоці, кефірі та воді

11 січняFun

Найкращі ворожіння на старий Новий рік: як і коли ворожать

11 січняFun

Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

11 січняFood

Що має стояти на столі на старий Новий рік

11 січняEvents

Старий Новий рік: старовинні традиції та прикмети

11 січняПсихологія

Гороскоп на сьогодні 11 січня: Дев чекає приголомшливий успіх, а Терези – прибирання

10 січняWellness

Манікюр на карантині: як доглядати за нігтями вдома і зберегти нерви (відео)

Новини партнерів

Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Как выглядит Вера Галушка без фотошопа: настоящее лицо Брежневой
Как выглядит Вера Галушка без фотошопа: настоящее лицо Брежневой
Скандального мужа Королевой Тарзана уличили в новом лицемерии
Скандального мужа Королевой Тарзана уличили в новом лицемерии
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Марина Бех порадовала фанатов откровенным снимком
Марина Бех порадовала фанатов откровенным снимком
3 найкращих новорічних закуски з риби
3 найкращих новорічних закуски з риби

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти