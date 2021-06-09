Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

DZIDZIO з сивиною і зморшками налякав своїм зовнішнім виглядом (фото)

Сьогодні, 08:44

Співак майстерно перевтілився в діда заради ролі у фільмі "Де гроші"

Дуже постарілий DZIDZIO спантеличив шанувальників
Дуже постарілий DZIDZIO спантеличив шанувальників
Фото: instagram.com/dzidzio

Український співак DZIDZIO, розлучення якого обговорюють всі вже кілька місяців, спантеличив шанувальників своїм зовнішнім виглядом. На останньому знімку в Instagram він постав в образі діда.

"Третій день зйомок" написав він під фото. Відомо, що співак знімається в комедійному фільмі "Де гроші". Але образ з сивиною і глибокими зморшками вийшов дуже реалістичним, хоч і важко впізнаним.

DZIDZIO з сивиною і зморшками
DZIDZIO з сивиною і зморшками
Фото: instagram.com/dzidzio

Варто відзначити, що таке перевтілення співака просто приголомшило його фанатів, які хоч і знали про зйомки фільму – DZIDZIO публікував вже фото зі знімального майданчика, але образ здивував.

Фото: скриншот

Цікаво, що на знімальному майданчику DZIDZIO буде грати з такими українськими акторами, як Ада Роговцева, Сергій Ліба та Ганна Буткевич. Крім акторів, у фільмі глядачі також дізнаються багато відомих зірок шоу-бізнесу і навіть блогерів. Серед них Юрій Горбунов, Назарій Гук, Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Андрієнко, Юлія Магдич, Володимир Остапчук, Володимир Задніпровський, Любов Тимошевська, Наталія Холоденко, Діма Варварук.

Фільм планують випустити на великий екран вже в цьому році.

DZIDZIO прокоментував скандальне інтерв'ю своєї дружини – дивіться відео:

Нагадаємо, що раніше дружина DZIDZIO виправдалася за розлучення і зізналася, що намагалася врятувати сім'ю.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Критика DZIDZIO подіяла! У збірній України прозвучала пісня українською Чоловік в мені не сумнівається: Цибульська - про бурю хейту через розлучення DZIDZIO Колишня дружина DZIDZIO погрожувала Олі Цибульській: співачку цькували в соцмережах Правда - гірша за брехню: загадковий пост DZIDZIO пов'язують з його розлученням
фільм зовнішність DZIDZIO
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы
Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы
Кейт Міддлтон приголомшила стильним шотландським образом
Кейт Міддлтон приголомшила стильним шотландським образом

Популярні статті

Вчора, 20:15Смачно

Який ви пиріжок за гороскопом – 12 начинок для кожного знаку

Вчора, 19:16Зірково

"Звідки ви всі, с*ка, взялися?" Кіркоров розгромив команду Лободи через образи на його адресу (відео)

Вчора, 18:15Модно

Готові образи з головними кольорами 2021 року – жовтим, сірим та іншими

Вчора, 17:03Фаново

Вознесіння Господнє: обряди, традиції і прикмети дня

Вчора, 15:39Зірково

Наркотики, мастурбація на сцені і політика: 5 зізнань "татушки" Юлії Волкової з інтерв'ю Собчак

Вчора, 14:17Зірково

Андрій Данилко лікується в олдскульному санаторії біля Києва (фото)

Вчора, 12:06Зірково

Чоловік зірки Татусевих дочок поставив всіх на місце, відповівши на запитання про 22-літню різницю у віці

Вчора, 10:53Смачно

Залежалися яблука і лаваш? Саме час для швидкого штруделя

Вчора, 06:55Психо

Гороскоп на сьогодні 8 червня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вечір у вас вже визначений!

7 червняСмачно

5 рецептів смачної вечері за 30 хвилин

7 червняСмачно

Як приготувати кабачкову ікру – 3 простих рецепти

6 червняЗірково

Мама Наташі Корольової заявила, що в захваті від нового таланту Тарзана

6 червняЗірково

У принца Гаррі та Меган Маркл народилася дочка

6 червняЗірково

Поплавський покидає поста ректора і завершує кар'єру співака: Завжди має бути межа

6 червняЗірково

Ірина Федишин виходить заміж вдруге, і ми знаємо за кого

6 червняПсихо

Гороскоп на тиждень 6-12 червня: всі знаки зодіаку

Новини партнерів

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Хто краще захищений від повторного зараження COVID-19
Хто краще захищений від повторного зараження COVID-19
Стратегическая победа Китая в XXI веке – производство дронов
Стратегическая победа Китая в XXI веке – производство дронов
Актер Ди Каприо распродает свою недвижимость
Актер Ди Каприо распродает свою недвижимость
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
У смартфонах Apple з'явилася функція пошуку втраченого пристрою
У смартфонах Apple з'явилася функція пошуку втраченого пристрою
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти