DZIDZIO з сивиною і зморшками налякав своїм зовнішнім виглядом (фото)

Співак майстерно перевтілився в діда заради ролі у фільмі "Де гроші"

Дуже постарілий DZIDZIO спантеличив шанувальників Фото: instagram.com/dzidzio

Український співак DZIDZIO, розлучення якого обговорюють всі вже кілька місяців, спантеличив шанувальників своїм зовнішнім виглядом. На останньому знімку в Instagram він постав в образі діда.

"Третій день зйомок" написав він під фото. Відомо, що співак знімається в комедійному фільмі "Де гроші". Але образ з сивиною і глибокими зморшками вийшов дуже реалістичним, хоч і важко впізнаним.

DZIDZIO з сивиною і зморшками Фото: instagram.com/dzidzio

Варто відзначити, що таке перевтілення співака просто приголомшило його фанатів, які хоч і знали про зйомки фільму – DZIDZIO публікував вже фото зі знімального майданчика, але образ здивував.

Фото: скриншот

Цікаво, що на знімальному майданчику DZIDZIO буде грати з такими українськими акторами, як Ада Роговцева, Сергій Ліба та Ганна Буткевич. Крім акторів, у фільмі глядачі також дізнаються багато відомих зірок шоу-бізнесу і навіть блогерів. Серед них Юрій Горбунов, Назарій Гук, Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Андрієнко, Юлія Магдич, Володимир Остапчук, Володимир Задніпровський, Любов Тимошевська, Наталія Холоденко, Діма Варварук.

Фільм планують випустити на великий екран вже в цьому році.

DZIDZIO прокоментував скандальне інтерв'ю своєї дружини – дивіться відео:

Нагадаємо, що раніше дружина DZIDZIO виправдалася за розлучення і зізналася, що намагалася врятувати сім'ю.

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