"Шинель" для кожного: дивіться захопливу онлайн-виставу за мотивами повісті Гоголя
Безоплатні онлайн-покази відеоверсії вистави "Театру 360 градусів" триватимуть з 1 до 10 квітня
1 квітня, у день народження видатного українського письменника Миколи Гоголя, за підтримки телеком-оператора Київстар, відбудеться онлайн-прем’єра відеовистави за мотивами повісті "Шинель", відзнятої проєктом "Театр 360 градусів". Безоплатні онлайн-покази триватимуть з 1 до 10 квітня включно. Щоб їх переглянути, потрібно зареєструватися на зручну дату на сайті проєкту.
Інноваційний артпроєкт "Театр 360 градусів", який вперше в Україні знімає та демонструє широкій аудиторії відеоверсії театральних постановок із використанням технологій і спецефектів, презентує другу онлайн-прем'єру. Це буде сімейна вистава Театру на Подолі українською мовою – "Шинель" за Миколою Гоголем. У новому проєкті творці об'єднали сценічне мистецтво та звукові спецефекти, щоб максимально перенести глядача у театральну залу під час перегляду онлайн. Завдяки Київстар і найбільшій мережі 4G в Україні ви зможете дивитися спектакль будь-де, адже тепер для перегляду вам потрібен лише смартфон.
"Через пандемію по всій Україні нині практично не проводяться культурні заходи, а в Києві та низці областей країни їх взагалі заборонили через локдаун. Ми ж даруємо всім унікальну можливість цієї весни провести своє дозвілля класно, безпечно та доступно", – розповідають Даша Малахова та Наталія Чижова, продюсерки проєкту "Театр 360 градусів".
Режисер театральної постановки – Валерія Федотова, а відеоверсії – Валентин Кондратюк. Ефект цілковитої присутності в театральному залі створить музика до вистави, записана у стінах театру. Саундтреки та музичний бекграунд для відеоверсії спектаклю написали відомі електронні саунд-продюсери Олександр Філоненко та Дмитро Авксентьєв. Симфонічний оркестр "Віртуози Києва" виконав композиції на сцені Театру на Подолі.
"Театр на Подолі має унікальне сучасне обладнання, яке дозволяє заводити звук у студію прямо зі сцени. Тут навіть є звуковий пульт, який возить у тури Том Йорк, – розповідають композитори проєкту. – У цьому випадку будівля театру виступила як форма акустичного вираження. Впевнені, це допоможе глядачеві відчути себе в театрі під час перегляду вистави вдома".
"Шинель" – це знайома та зрозуміла кожному історія про Акакія Акакійовича, людину, яка зіткнулася із неприйняттям суспільством, глузуванням і булінгом. Організатори переконані: спектакль покликаний достукатися до сердець українців. Спілкування замість відведення очей, допомога замість насмішок, добро замість агресії – такий рецепт взаємин у здоровому суспільстві. Постановка зачепить і зворушить як дітей, так і дорослих, тому організатори закликають переглянути її всією сім'єю.
До речі, минулого року за підтримки "Київстар" відбулася перша театральна онлайн-вистава "Театру 360 градусів" за мотивами драми Лесі Українки "Камінний господар", яка мала шалений успіх. Тому 27 березня, в Міжнародний день театру, проєкт отримав найпрестижнішу театральну премію "Київська пектораль" у номінації "Подія року".
Дивитися трейлер до відеовистави "Шинель":
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