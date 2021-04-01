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"Шинель" для кожного: дивіться захопливу онлайн-виставу за мотивами повісті Гоголя

Безоплатні онлайн-покази відеоверсії вистави "Театру 360 градусів" триватимуть з 1 до 10 квітня

1 квітня, у день народження видатного українського письменника Миколи Гоголя, за підтримки телеком-оператора Київстар, відбудеться онлайн-прем’єра відеовистави за мотивами повісті "Шинель", відзнятої проєктом "Театр 360 градусів". Безоплатні онлайн-покази триватимуть з 1 до 10 квітня включно. Щоб їх переглянути, потрібно зареєструватися на зручну дату на сайті проєкту.

Афіша відеовистави "Шинель"

Інноваційний артпроєкт "Театр 360 градусів", який вперше в Україні знімає та демонструє широкій аудиторії відеоверсії театральних постановок із використанням технологій і спецефектів, презентує другу онлайн-прем'єру. Це буде сімейна вистава Театру на Подолі українською мовою – "Шинель" за Миколою Гоголем. У новому проєкті творці об'єднали сценічне мистецтво та звукові спецефекти, щоб максимально перенести глядача у театральну залу під час перегляду онлайн. Завдяки Київстар і найбільшій мережі 4G в Україні ви зможете дивитися спектакль будь-де, адже тепер для перегляду вам потрібен лише смартфон.

"Через пандемію по всій Україні нині практично не проводяться культурні заходи, а в Києві та низці областей країни їх взагалі заборонили через локдаун. Ми ж даруємо всім унікальну можливість цієї весни провести своє дозвілля класно, безпечно та доступно", – розповідають Даша Малахова та Наталія Чижова, продюсерки проєкту "Театр 360 градусів".

Даша Малахова та Наталія Чижова, продюсерки проєкту "Театр 360 градусів"

Режисер театральної постановки – Валерія Федотова, а відеоверсії – Валентин Кондратюк. Ефект цілковитої присутності в театральному залі створить музика до вистави, записана у стінах театру. Саундтреки та музичний бекграунд для відеоверсії спектаклю написали відомі електронні саунд-продюсери Олександр Філоненко та Дмитро Авксентьєв. Симфонічний оркестр "Віртуози Києва" виконав композиції на сцені Театру на Подолі.

Симфонічний оркестр "Віртуози Києва" на сцені Театру на Подолі

"Театр на Подолі має унікальне сучасне обладнання, яке дозволяє заводити звук у студію прямо зі сцени. Тут навіть є звуковий пульт, який возить у тури Том Йорк, – розповідають композитори проєкту. – У цьому випадку будівля театру виступила як форма акустичного вираження. Впевнені, це допоможе глядачеві відчути себе в театрі під час перегляду вистави вдома".

Зйомки відеовистави "Шинель"

"Шинель" – це знайома та зрозуміла кожному історія про Акакія Акакійовича, людину, яка зіткнулася із неприйняттям суспільством, глузуванням і булінгом. Організатори переконані: спектакль покликаний достукатися до сердець українців. Спілкування замість відведення очей, допомога замість насмішок, добро замість агресії – такий рецепт взаємин у здоровому суспільстві. Постановка зачепить і зворушить як дітей, так і дорослих, тому організатори закликають переглянути її всією сім'єю.

Зйомки відеовистави "Шинель"

До речі, минулого року за підтримки "Київстар" відбулася перша театральна онлайн-вистава "Театру 360 градусів" за мотивами драми Лесі Українки "Камінний господар", яка мала шалений успіх. Тому 27 березня, в Міжнародний день театру, проєкт отримав найпрестижнішу театральну премію "Київська пектораль" у номінації "Подія року".

Дивитися трейлер до відеовистави "Шинель":

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