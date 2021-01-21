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Шикарне вбрання і феєрверки: виступ Кеті Перрі на концерті на честь інавгурації Байдена (відео)

Сьогодні, 10:47

Перрі вбралася в накидку, корсетку і спідницю від американського модельєра Тома Брауна

У середу, 20 січня, пройшла інавгурація президента США Джо Байдена, на якій Леді Гага виконала гімн Сполучених Штатів. Також на урочистому заході заспівала Дженніфер Лопес.

Після офіційної частини ввечері американські знаменитості виступили на спеціальному концерті Celebrating America, присвяченому інавгурації.

Одним з найяскравіших виступів став номер Кеті Перрі. Попдива виконала пісню з власного репертуару – Firework (з англ. – "Феєрверк"). Кеті виступила поруч із Капітолієм у Вашингтоні, водночас за нею символічно запустили феєрверки.

KATY PERRY (@katyperry)

Образ Перрі був бездоганний: біла накидка, корсетка і спідниця були прикрашені ґудзиками червоного і синього колів – головних на прапорі США. Костюм створив для Перрі американський модельєр Том Браун. Образ співачки доповнили довгі білі рукавички.

Кеті Перрі
Кеті Перрі
Фото: instagram.com/katyperry

Нагадаємо, Дженніфер Лопес заспівала на інавгурації президента США.

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

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інавгурація наряд Кеті Перрі Джо Байден
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