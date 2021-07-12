Сестра Брітні Спірс випустить книгу, в якій розповість правду про свою сім'ю

Молодша сестра Брітні Спірс випускає мемуари на тлі боротьби співачки за незалежність. Книга надійде до продажу на початку наступного року

Брітні та Джеймі Спірс / Фото: Getty Images

Поки весь світ стежить за тим, як Брітні Спірс бореться за те, щоб самостійно розпоряджатися своєю життя і фінансами , Сестра співачки Джеймі-Лінн вирішила випустити мемуари. Реліз книги заплановано на січень 2022 року. Про це пише Billboard.

30-річна Джеймі-Лінн Спірс писала книгу протягом року. Cестра Брітні вирішила відверто розповісти про свою сім'ю і славу, здобуту в ранньому віці.

Джеймі-Лінн розповідає свою неприкрашену історію про те, як вона була дитиною-зіркою і стала мамою-підлітком, про роки, коли вона залишалася в тіні, про страхітливу аварії з квадроциклом, що загрожувала життю її дочки, і відкриття найважливіших складових її життя – любов і сім'ю. Вона розповість чому її сім'я така ж, як і всі інші, – йдеться в описі.

Сестра Брітні Спірс планує випустити мемуари / Фото: Getty Images

Чи зачепить Джеймі в мемуарах опіку старшої сестри поки невідомо. Раніше сестра Брітні Спірс підтримала співачку в боротьбі проти батька-опікуна.

Нагадаємо, 13 років Брітні Спірс знаходиться під опікою свого батька і його помічників. Артистка не може самостійно приймати важливі рішення в своєму житті, розпоряджатися своїми фінансами, майном і виступати на сцені. 23 червня 2021 року Брітні Спірс вперше виступила на судовому засіданні, де в телефонному режимі розказала про жахіття, який пережила за всі роки опікунства.

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