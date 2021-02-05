Сергію Бабкіну зробили першу операцію в Австрії: фото артиста з клініки

Через три тижні артист знову муситиме прилетіти до Відня

Кілька днів тому український співак Сергій Бабкін прилетів до Відня, столиці Австрії, для операції. Нагадаємо, артист зізнався, що лікарі повідомили йому про серйозну хворобу очей, а в Україні поки немає потрібного обладнання та ліків.

Сніжана Бабкіна опублікувала перше фото Сергія після операції і подякувала всім за підтримку.

Бабкіна розмістила в Instastories скріншот листування з Сергієм. На ньому видно, як артист в захисних окулярах і масці відправив відеоповідомлення дружині. Вона також повідомила, що через три тижні вони знову муситимуть прилетіти до Відня, щоб провести операцію на другому оці, оскільки за один раз обидва ока прооперувати було неможливо.

Скріншот: instagram.com/snezhana_babkina

Ось, що раніше Бабкін писав про своє захворювання:

"Тиждень тому я дізнався, що у мене дуже рідкісне захворювання очей. Це захворювання зустрічається раз на мільйон! Лікар сказав так: "Запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, 70% вашого центрального зору вже немає, ви сліпне, Сергію" , – поділився Сергій.

Нагадаємо, що раніше дружина Сергія Бабкіна назвала причину втрати зору музикантом.

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