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Сергій Бабкін станцював на проїжджій частині у Відні і порвав штани: відео

Сьогодні, 14:19

Артист знову прибув до Австрії для операції на очах

Український співак Сергій Бабкін, який недавно показав селфі з дружиною після першої операції на очах, знову прибув до Австрії в клініку на другу операцію.

Цього разу музикант опублікував веселе відео в Instagram, на якому танцює посеред проїжджої частини в столиці Австрії – Відні.

"У ніч перед операцією у Відні, я здійснив свою мрію, подолавши страх", – підписав ролик артист, а на фото показав порвані штани, назвавши дірку на них "місцем, звідки вибіг страх".

(Щоб подивитися відео, гортайте праворуч)

Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@Babkin_official)

На початку лютого Сергій Бабкін вже приїжджав до Австрії для операції на очах. Раніше у артиста виявили проблеми із зором, проте в Україні артисту не змогли надати необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що раніше дружина Сергія Бабкіна назвала причину втрати зору музикантом.

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