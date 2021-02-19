Сергій Бабкін станцював на проїжджій частині у Відні і порвав штани: відео

Артист знову прибув до Австрії для операції на очах

Український співак Сергій Бабкін, який недавно показав селфі з дружиною після першої операції на очах, знову прибув до Австрії в клініку на другу операцію.

Цього разу музикант опублікував веселе відео в Instagram, на якому танцює посеред проїжджої частини в столиці Австрії – Відні.

"У ніч перед операцією у Відні, я здійснив свою мрію, подолавши страх", – підписав ролик артист, а на фото показав порвані штани, назвавши дірку на них "місцем, звідки вибіг страх".

(Щоб подивитися відео, гортайте праворуч)

На початку лютого Сергій Бабкін вже приїжджав до Австрії для операції на очах. Раніше у артиста виявили проблеми із зором, проте в Україні артисту не змогли надати необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що раніше дружина Сергія Бабкіна назвала причину втрати зору музикантом.

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