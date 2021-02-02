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Сергій Бабкін прилетів до Відня на операцію: перше селфі з клініки

Сьогодні, 18:15

Артист вже здав тест і тепер його чекає обстеження

Минулого тижня фанатів Сергія Бабкіна збентежила новина, що у співака виявили рідкісне захворювання очей. Оскільки вилікувати в Україні його неможливо, артист вирушив до приватної клініки до Австрії. Вперше за останній тиждень Сергій Бабкін вийшов на зв'язок з підписниками в Instagram та зізнався, що скучив.

Музикант з його дружиною Сніжаною вже прилетіли до Відня і залишилися лічені дні до операції.

"Нас щасливо пропустили, завдяки всім добрим людям, які допомогли нам. Сьогодні були в клініці. Здав ще один тест на COVID-19. 4 – повне обстеження, 5 – операція", – написав Сергій Бабкін.

Сергій Бабкін в Австрії
Сергій Бабкін в Австрії
Фото: instagram.com/babkin_official

Музикант опублікував фотографію біля клініки, де йому належить оперуватися.

"Спасибі Вам за підтримку, добрі слова, думки! Я – Щасливчик! У мене є ВИ", – додав Сергій Бабкін.

У коментарях артиста підтримали шанувальники та колеги.

Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Нагадаємо, що раніше дружина Сергія Бабкіна назвала причину втрати зору музиканта.

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