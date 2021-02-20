Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Сергій Бабкін переніс другу операцію на очах (фото)

Сьогодні, 20:12

Музикант разом з дружиною повертається в Україну

Сергій Бабкін, якому поставили рідкісний діагноз, переніс другу операцію на очах. Нагадаємо, що артист змушений був летіти в Австрію, так як вилікувати недугу в Україні не можуть.

Першу операцію у Відні Сергію Бабкіну зробили на початку лютого. Через три тижні музикант повернувся до Австрії для повторного хірургічного втручання.

В Instastories Бабкін опублікував фото зі своєю дружиною Сніжаною, зроблене в ліфті, повідомивши, що вони повертаються в Україну.

Фото: instagram.com/stories/babkin_official

Читайте також:
Топлес і в стрінгах: дружина Сергія Бабкіна здивувала відвертим фото

Він також зазначив, що операція пройшла успішно, а всіма подробицями поділиться пізніше.

Фото: instagram.com/stories/babkin_official

До цього Сергій Бабкін станцював на проїжджій частині в Відні і порвав штани .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Сергій Бабкін показав перше фото без окулярів після операції Фани Бабкіна занепокоїлися станом музиканта - дружина розповіла про другу операцію Дружина Сергія Бабкіна назвала причину втрати зору музиканта: відео
сергій бабкін
Реклама

Новини партнерів

Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась

Популярні статті

Сьогодні, 05:24Психо

Гороскоп на сьогодні 20 лютого: Овни займуться творчістю, а Тельці – тим, що приносить задоволення

Вчора, 15:00Здорово

Потужна магнітна буря почнеться 20 лютого: скільки днів триватиме і чим небезпечна

Вчора, 14:06Events

Красиві привітання з днем народження чоловікові в листівках, віршах і прозі

Вчора, 13:15Зірково

Пам'яті легенди: як Карл Лагерфельд вплинув на світ моди

Вчора, 12:49Зірково

Батьки покійної Фріске продають квартиру дочки. Покупець всіх здивує

Вчора, 06:43Психо

Гороскоп на сьогодні 19 лютого: у Рака любовні справи на першому плані, а Левам потрібно зайнятися облаштуванням будинку

18 лютогоЗірково

"В Україні багато класних цицьок": що думають зіркові чоловіки про маленькі груди

18 лютогоЗірково

Камалія не могла вийти заміж через психологічну травму: "Було дуже страшно"

18 лютогоСмачно

Солянка збірна м'ясна по-домашньому: простий рецепт

18 лютогоЗірково

Діти Пугачової і Галкіна здивували новим талантом: "На це можна дивитися вічно"

18 лютогоФаново

Чоловік надіслав дружині своє фото з відпочинку і повернувся додому холостяком

18 лютогоЗірково

"Так боляче": Брильська, Ахеджакова та інші зірки про смерть Андрія Мягкова

18 лютогоЗірково

Син Наташі Корольової станцював на пілоні зі своєю дівчиною під хіт мами: відео

18 лютогоСмачно

Класичний рецепт яблучного штруделя з родзинками і корицею

18 лютогоЗірково

Помер Андрій Мягков з "Іронії долі, або З легким паром"

18 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Близнюки страждають від впливу ретроградного Меркурія, а Левам потрібен контроль

Новини партнерів

Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
Что ждет Рыб в 2021 году: гороскоп на год
Что ждет Рыб в 2021 году: гороскоп на год
54-летняя Сальма Хайек восхитила фанов фото в бикини
54-летняя Сальма Хайек восхитила фанов фото в бикини

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти