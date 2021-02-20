Сергій Бабкін переніс другу операцію на очах (фото)
Музикант разом з дружиною повертається в Україну
Сергій Бабкін, якому поставили рідкісний діагноз, переніс другу операцію на очах. Нагадаємо, що артист змушений був летіти в Австрію, так як вилікувати недугу в Україні не можуть.
Першу операцію у Відні Сергію Бабкіну зробили на початку лютого. Через три тижні музикант повернувся до Австрії для повторного хірургічного втручання.
В Instastories Бабкін опублікував фото зі своєю дружиною Сніжаною, зроблене в ліфті, повідомивши, що вони повертаються в Україну.
Він також зазначив, що операція пройшла успішно, а всіма подробицями поділиться пізніше.
До цього Сергій Бабкін станцював на проїжджій частині в Відні і порвав штани .
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