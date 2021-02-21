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Сергій Бабкін назвав суму, яку витратив на операцію в Австрії

Сьогодні, 14:54

У лютому музиканту зробили дві операції

У цьому місяці Сергій Бабкін переніс дві операції на очах. Музиканту поставили рідкісний діагноз, а лікувати недугу в Україні просто неможливо. Для цього Бабкін відправився в Австрію, де витратив близько 15 тисяч євро.

Про вартість операції і всього лікування у Відні Сергій розповів на своїй сторінці в Instagram. Напередодні він разом із дружиною Сніжаною повернувся в Україну і поділився новинами про своє здоров'я.

Сергій Бабкін
Фото: instagram.com/babkin_official

"У нас все відмінно! Операція на два ока пройшла успішно! Повернутися до Відня мені необхідно через 2 місяці, щоб "добити" перше око. Воно було дуже складним, і потужності лазера не вистачило, щоб прибрати всі плями", – написав Сергій Бабкін.

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Він зазначив, що хоче, щоб люди, які пишуть йому, запитуючи про лікування зору в Європі, отримали актуальну інформацію, тому назвав суму, яку витратив у Відні.

"На цей момент усе лікування, 2 операції – робота лікаря, обстеження у Відні, препарати, різні маніпуляції – коштували нам 15 000 євро", – повідомив Бабкін.

Нагадаємо, що раніше Сніжана Бабкіна назвала причину втрати зору музикантом.

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