Сім'я Стелли Теннант підтвердила суїцид моделі

У моделі були ментальні проблеми

родичі, яка померла в грудні шотландської моделі Стелли Теннант , назвали причину її смерті. Вони підтвердили, що вона покінчила життя самогубством. Про це повідомляє портал WWD .

Як повідомляється, муза Карла Лагерфельда і Олександра Маккуїна протягом тривалого часу страждала від ментальних розладів.

Стелла Теннант Фото: Getty Images

"Стелла була прекрасна душею, її обожнювали близькі і друзі. Це була чутлива і талановита жінка, чия творчість, інтелект і гумор не залишали байдужими багатьох. Якийсь час вона була нездорова. Для нас це питання глибокої печалі і розпачу. Вона не могла і не хотіла більше жити, незважаючи на любов найближчих длянеї людей ", – йдеться в повідомленні.

Модель була одружена з французьким фотографом Девідом Ласнетом. У пари було четверо дітей.

Раніше ми розповідали, що Григорія Чапкіса знову госпіталізували.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися