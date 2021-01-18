"Секс та місто": ким замінять Саманту в нових епізодах серіалу

Кім Кетролл відмовилася зніматися в продовженні проєкту

Легендарний серіал "Секс у великому місті" знову вийде на екрани. Глядачі побачать абсолютно нові епізоди, але вже без Саманти у виконанні Кім Кетролл. Виявилося, що цю героїню замінять одразу двома новими персонажам, повідомляє Daily Mail.

Продюсери пообіцяли зробити серіал "таким же расово різноманітним і барвистим, як сам Нью-Йорк".

"Смішно, що життя в такому "плавильному казані", як Нью-Йорк, зображувалася виключно очима білих жінок. Саманта не повернеться, але ми представляємо двох нових персонажів, сильних і сміливих кольорових жінок, які допоможуть презентувати серіал новому поколінню глядачів і більш точно відобразити світ, в якому ми живемо. Настав час показати в шоу обличчя і життя справжніх жінок Нью-Йорка в 2021 році", – розповів інсайдер.

Фото: YouTube

Нагадаємо, Кім Кетролл відмовилася зніматися в продовженні серіалу "Секс та місту". Раніше Сара Джессіка Паркер, яка зіграла центральну героїню Керрі Бредшоу, розповіла про сварку з Кім. Розлад у стосунках актрис почався давно. Кім не раз заявляла, що на майданчику завжди "панувала токсична атмосфера". Також ходили чутки, що актриса була незадоволена занадто великим гонораром Паркер в порівнянні з іншими колегами.

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