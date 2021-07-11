Сєдокова відповіла на звинувачення Ірини Меладзе: У ВІА Гри була красива картинка, але за нею – багато болю

Нещодавно екс-дружина Валерія Меладзе Ірина розповіла, що відомі артистки домагалися продюсера "ВІА Гри" Костянтина Меладзе, а багато хто вирішив, що вона говорить про Сєдокову

Анна Седокова відповіла на звинувачення Ірини Меладзе / Фото: Instagram, instagram.com/annasedokova

Схоже, "ВІА Гра" від початку була не тим, чим здавалося. Весь цей потік чуток і пліток, який "запустила" Ані Лорак, натякнувши на харасмент з боку Костянтина Меладзе, обростає все новими гучними заявами.

Нещодавно колишня дружина Валерія Меладзе Ірина розповіла, як багато років тому стала свідком історії, коли одна зі співачок проявляла підвищену увагу до Костянтина Меладзе. Ірина не називала імені, та в Мережі почали писати, що це Анна Сєдокова, яка була в одному з перших складів "ВІА Гри".

Через кілька днів Анна Сєдокова прокоментувала слова Ірини Меладзе і здогадки ЗМІ, що розлетілися Мережею. Екс-"ВІА Гра" дуже емоційно відреагувала на подію, зазначивши, що свою відповідь переписувала кілька разів.

Скріншот: instagram.com/stories/annasedokova

Якби ви знали, скільки разів я редагувала цю відповідь. Якби ви прочитали першу версію, яку я написала вчора, то були б здивовані, як і я вчора, коли преса почала згадувати мене і приписувати те, що я вперше чую, – написала в сторіс Сєдокова.

Анна Сєдокова / Фото: instagram.com/annasedokova

Відповідь Анна Сєдокова написала Telegram-каналу "Антиглянець", який і оприлюднив текст зірки.

Я б попросила Ірину все-таки назвати ім'я дівчини, оскільки, сподіваюся знехотя, вона все ж завдала удару і по моїх дітях, і по моїй родині. Антиглянець, любий, я зараз не єдина "колишня учасниця і багатодітна мати" прекрасної групи "ВІА Гра". Ви б погуглили перед тим, як згадувати мене в такій сумнівної історії, – висловилася Сєдокова.

За словами Анни, їй не хотілося ворушити минуле, тому що їй "довго було складно все це пережити".

У групи ВІА Гра було багато гарних пісень і красива картинка, але за нею стоїть багато болю. Мені щиро шкода, що все це з усіма нами сталося, – підсумувала вона.

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Нагадаємо, що раніше колишня дружина Валерія Меладзе прокоментувала слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе. Ірина Меладзе сказала, що Ані Лорак підняла хоч і важливу, але зовсім не нову тему.