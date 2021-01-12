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Сара Джессіка Паркер розповіла про сварку з Кім Кетролл і її відсутність в "Сексі і місті"

Сьогодні, 13:51

Відомо, що актриси давно ворогують

Шанувальники радіють! Улюблений багатьма серіал "Секс і місто" отримав продовження, але, на жаль, без однієї з актрис. У новому сезоні легендарного проєкту глядачі не побачать Саманту у виконанні Кім Кетролл.

Сара Джессіка Паркер, яка зіграла одну з центральних героїнь, прокоментувала цей факт. Варто зазначити, що вже давно відомо про ворожнечу між Сарою та Кім, але Паркер запевняє, що не відчуває негативних емоцій до колеги.

"Я не відчуваю до неї неприязні, і ніколи не говорила це. Ніколи не стала б. Саманта вже не частина цієї історії, але вона завжди буде частиною нас. Неважливо, де ми є або що ми робимо", – написала Сара у відповідь на одне з повідомлень її шанувальників в Instagram, повідомляє BBC.

Сара Джессіка Паркер і Кім Кетролл
Сара Джессіка Паркер і Кім Кетролл
Фото: Getty Images, instagram.com/kimcattrall

Що відомо про сварку Кім і Сари

Про ворожнечу між актрисами говорять уже давно. У 2017 році Кім остаточно підтвердила всі чутки про те, що у неї з Паркер та іншими колегами не склалися стосунки.

У 2017 році Кетролл зізналася, що "ніколи не дружила" зі своїми колегами по фільму. Вона підкреслила, що на майданчику панувала "токсична атмосфера", і заявила, що не буде зніматися в третьому повнометражному фільмі "Секс і місто".

Ще один інцидент стався в 2018 році, коли у Кім помер брат, а Сара висловила співчуття щодо цього в соцмережах.

У своєму дописі в Instagram Кетролл тоді звернулася до Паркер: "Моя мама запитала мене сьогодні: "Коли ця лицемірка Сара залишить тебе в спокої?" Дозволь мені прояснити це, якщо ще не ясно: ти – не моя сім'я, не моя подруга. Отже, я пишу, щоб в останній раз сказати тобі – перестань використовувати нашу трагедію, щоб відновити свій образ "милої дівчини".

Нагадаємо, містер Біг із "Сексу і міста" став батьком вдруге.

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