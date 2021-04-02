Санта Дімопулос обурилася сервісом в п'ятизірковому готелі в Дубаї: Включила с*ку, вони заметушилися

Санта розповіла, що їй не сподобалося

Минулого разу в Дубаї переможниця проєкту "Танці з зірками" Санта Дімопулос поборола один з головних страхів у своєму житті . А цього разу візит в ОАЕ здивував її не найкращим сервісом. Колишня солістка "ВІА Гри" розповіла, що їй не сподобалося в п'ятизірковому готелі в Дубаї.

В InstaStories Санта обурилася, що на пляжі не виявилося вільних лежаків і їй з маленькою дитиною довелося перебувати під палючим сонцем 15 хвилин.

"Ми прийшли на пляж. І вільних місць немає. Чекаємо вже 15 хвилин під сонцем палючим з дитиною. Загалом ось така ситуація в цьому готелі. Не прикольно", – розповіла вона.

Санта Дімопулос Відео: instagram.com/santadimopulos

Трохи пізніше екссолістка "ВІА Гри" в Stories розповіла, що в готелі все-таки потім знайшлися лежаки. Але вона зазначила, що для цього довелося влаштувати скандал.

"Після того як я включила с*ку, вони заметушилися і знайшли нам три лежака. Прийшов менеджер і попросив вибачення. Тут справа в самому ставленні!" Вибачте, у нас все зайнято "- не про сервіс в п'ятизірковому готелі. І адже змогли ж знайти ", – прокоментувала Санта ситуацію.

Санта Дімопулос Відео: Instagram/santadimopulos

Також Дімопулос додала, що завжди потрібно відстоювати право на нормальний відпочинок.

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