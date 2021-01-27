"Найбільше щастя на світі": Анна Кошмал вперше показала свої фото під час вагітності
Акторка опублікувала архівні фото
Українська акторка Анна Кошмал в 2018 році стала мамою вперше . Акторка не говорить про своє особисте життя, а також не показує сина Михайла. Тільки зараз Анна показала, як виглядала під час вагітності. Фото вона опублікувала в InstaStories
Актриса вирішила відповісти на запитання шанувальників. Звичайно ж, питань про чоловіка і дитину не вдалося уникнути. Анна розповіла, що її чоловік вважає за краще залишатися інкогніто.
Згадала актриса і свою вагітність. Вона зізналася, що відчувала себе добре.
За словами Кошмал, материнство – це найголовніше в житті.
"Ніякі професійні досягнення не можуть зрівнятися з цією величезною і неосяжної любов'ю", – написала вона.
Також Анна розповіла, що під час вагітності набрала 18 кілограмів.
Раніше ми розповідали, що Емма Робертс вперше показала новонародженого сина.
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