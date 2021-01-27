Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Найбільше щастя на світі": Анна Кошмал вперше показала свої фото під час вагітності

Сьогодні, 11:10

Акторка опублікувала архівні фото

Українська акторка Анна Кошмал в 2018 році стала мамою вперше . Акторка не говорить про своє особисте життя, а також не показує сина Михайла. Тільки зараз Анна показала, як виглядала під час вагітності. Фото вона опублікувала в InstaStories

Актриса вирішила відповісти на запитання шанувальників. Звичайно ж, питань про чоловіка і дитину не вдалося уникнути. Анна розповіла, що її чоловік вважає за краще залишатися інкогніто.

Згадала актриса і свою вагітність. Вона зізналася, що відчувала себе добре.

За словами Кошмал, материнство – це найголовніше в житті.

"Ніякі професійні досягнення не можуть зрівнятися з цією величезною і неосяжної любов'ю", – написала вона.

Також Анна розповіла, що під час вагітності набрала 18 кілограмів.

Раніше ми розповідали, що Емма Робертс вперше показала новонародженого сина.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Живіт підріс: вагітна Емілі Ратаковскі покрасувалася в купальнику на яхті Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер чекають на первістка - ЗМІ Солістка "А'Студіо" Кеті Топурія народила другу дитину
вагітність анна кошмал
Джерело: instagram.com/smorkovkina/
Реклама

Новини партнерів

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
ЧП произошло на концерте известной украинской певицы Федишин
ЧП произошло на концерте известной украинской певицы Федишин

Популярні статті

Вчора, 11:48Смачно

Як приготувати лазанью з м'ясним фаршем і соусом бешамель: покроковий рецепт

Вчора, 05:11Психо

Гороскоп на сьогодні 26 січня: Овнам потрібно використовувати свій досвід, а Тельцям – сповільнитися

25 січняСмачно

"Лікарська" ковбаса своїми руками: як приготувати і скільки це коштує

25 січняЗірково

Йому б виповнилося 83. Яким був Володимир Висоцький

25 січняСмачно

Як смачно заквасити капусту: ТОП-5 способів

25 січняЗірково

Історія кохання Володимира Зеленського з дружиною Оленою

25 січняСмачно

Що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів

25 січняEvents

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

25 січняEvents

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

25 січняЗірково

Єфросиніна потролила Кухар, яка відпочиває на Мальдівах (фото)

25 січняФаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

25 січняФаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

25 січняФаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

25 січняEvents

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

25 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 25 січня: Водолію потрібно позбутися внутрішнього скиглія, а у Риб з'явиться енергія

25 січняEvents

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

Новини партнерів

"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
10 актеров РФ, которые сыграли персонажей значительно младше себя
10 актеров РФ, которые сыграли персонажей значительно младше себя

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти