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З поверненням на екрани! НЛО TV покаже грандіозне шоу "Маска"

Сьогодні, 18:30

Почнуть показ шоу відразу двома серіями в день, що стане відмінним сюрпризом для тих, хто ще не бачив "Маску"

З першого травня на телеканалі НЛО TV починається шоу "Маска" – по два випуски шоу щодня. З шаленим успіхом "Маска" пройшла на телеканалі "Україна", збираючи біля телевізорів десятки мільйонів українців. Тепер знайомитися з загадковими зірковими учасниками будуть і глядачі НЛО TV.

"Травневі свята вирішили відзначити яскраво і з розмахом! Почнуть показ шоу "Маска" відразу двома серіями в день. Очікую, що це стане класним сюрпризом для тих, хто з якихось причин ще не бачив "Маску", і для тих, хто із задоволенням подивиться її знову. Це дійсно саме те шоу, яке інтригує, піднімає настрій і вражає своєю візуальною складовою", – каже директор телеканалу НЛО TV Іван Букрєєв.

Шоу "Маска" покажуть на НЛО TV
Шоу "Маска" покажуть на НЛО TV
Фото: прес-служба НЛО TV

"Маска" – це музичне шоу, українська адаптація відомого формату Masked Singer компанії Fremantle. Учасники шоу – українські зірки: спортсмени, ведучі, політики, співаки. Їхні обличчя приховані за масками і неймовірними костюмами, одним з авторів яких стала відома художниця костюмів Леся Патока. Основне завдання і розвага глядачів – дізнатися зірку, заховану за маскою, оцінюючи вокальні дані. А допомагають у цьому "зіркові детективи" – Ольга Полякова, NK, DZIDZIO і Андрій Данилко.

Дивіться шоу "Маска" на телеканалі НЛО TV з 1 травня о 19:00 – по два випуски щодня, а також спеціальний випуск шоу 6 травня.

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" вже почав роботу над другим сезоном гіпершоу "Маска", йдуть голосові проби потенційних учасників. Команда проекту вже працює над неймовірними образами для другого сезону, і телеканал "Україна" пропонує своїм глядачам долучитися до створення фантастичних образів. Надіслати свої ескізи можна на електронну адресу casting@trkua.tv.

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маска НЛО TV шоу "Маска"
Джерело: Сьогодні
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