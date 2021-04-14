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З ким із королівської родини принц Гаррі вже встиг зустрітися після свого приїзду до Британії

Сьогодні, 15:37

Вперше після скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі герцог Сассекський зустрівся з деякими родичами з королівської сім'ї

Після приїзду до Британії на похорони дідуся принц Гаррі вже встиг зустрітися з принцесою Євгенією. Про це повідомляє Vаnity Fair.

Зазначається, що внучка Єлизавети II – перший член королівської сім'ї, який бачив герцога Сассекського з моменту його повернення на батьківщину. Гаррі завжди близько спілкувався з Євгенією і вона підтримувала його в усьому.

Принц Гаррі і принцеса Євгенія
Принц Гаррі і принцеса Євгенія
Фото: Getty Images

Герцог Сассекський вже встиг побачити і первістка внучки Єлизавети II.

Також після свого приїзду до Британії принц Гаррі вже поспілкувався з принцом Вільямом, але поки тільки телефоном. Про це повідомляє Тhe Telegraph.

За словами інсайдера, розмова між братами була недовгою.

Нагадаємо, похорон принца Філіпа відбудуться 17 квітня в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку. Церемонію прощання транслюватимуть в прямому ефірі.

Раніше ми розповідали, що Єлизавета II повернулася до обов'язків після смерті чоловіка.

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