З Днем Києва: як зірки шоу-бізнесу зізнаються столиці в коханні

Сьогодні святкується 1539 років з моменту заснування Києва

Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/kosadcha, instagram.com/the_hardkiss, instagram.com/jamalajaaa

В останню неділю травня святкується День Києва. В цьому році ми відзначаємо 1539 років з дня заснування столиці. Улюблене місто з днем народження вітають зірки шоу-бізнесу. Деякі з них поділилися цікавими історіями про Київ.

Джамала

Співачка Джамала опублікувала серію фото в каштанах. Дуже тематично, адже саме Київ вважається містом цих прекрасних дерев, які цвітуть у травні.

"Місто, яке шалено люблю! З днем народження тебе", – написала Джа в пості.

NK

Настя Каменських в Instastories заспівала уривок з усім відомої пісні про Київ. Дуже душевно.

Відео: instagram.com/stories/kamenskux

Катя Осадча

Ведуча розповіла, яким вона бачила Київ в дитинстві, і зазначила, що їй дуже сумно спостерігати за тим, як руйнуються старі пам'ятники архітектури.

"Я страшенно шкодую, коли бачу, як руйнують історичні будівлі і в такі моменти хочеться подивитися в очі цим людям, кому нове блискуче зі скла і бетона краще, ніж пам’ятка архітектури. Але попри все не втрачаю надію, що місто перестануть руйнувати і забудовувати хаотично і Київ стане ще гарнішим, ніж був в моєму дитинстві", – написала Осадча.

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Святослав Вакарчук

Музикант поділився своїми думками про особливу атмосферу української столиці, яку він помітив не одразу.

"Київ має якусь особливу енергію. Їі не помітять туристи, що приїхали на день чи на тиждень. Мені, хлопцю зі Львова, був потрібен не один рік, щоб їі відчути. Але коли, врешті, відчув, то почав дихати з Києвом в унісон. Це неповторне відчуття – дихання міста, яке ти любиш", – написав у Instagram Святослав Вакарчук.

Юля Саніна

Фронтвумен The HARDKISS розмістила в соцмережі коротке привітання, написавши, що Київ рулить.

DZIDZIO

Михайло Хома, він же DZIDZIO, теж не особливо багатослівний. У сторіс він опублікував уривок зі своєї пісні, в якій визнається в коханні Києву.

Відео: instagram.com/dzidzio

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