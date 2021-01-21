Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

З цитатою з "Термінатора": Арнольд Шварценеггер зробив щеплення від COVID-19 (відео)

Сьогодні, 11:52

Легендарний актор отримав вакцину від COVID-19 в Лос-Анджелесі

Арнольд Шварценеггер, який недавно назвав Дональда Трампа "найгіршим президентом в історії", вакцинувався від COVID-19 і закликав інших приєднатися.

На своїй сторінці в Instagram легенда Голлівуду і ексгубернатор Каліфорнії опублікував відео, на якому медсестра робить йому щеплення на бейсбольному стадіоні "Доджер" в Лос-Анджелесі, де тепер відкрили пункти вакцинації.

"Сьогодні був хороший день. Я ніколи не був такий щасливий стояти в черзі. Якщо у вас також є право на щеплення, приєднуйтесь до мене. Ходімо зі мною, якщо хочеш жити!" – написав Шварценеггер, додавши в кінці свою фірмову фразу з "Термінатора".

Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Наразі в окрузі Лос-Анджелес право на вакцинацію мають особи віком від 65 років.

Нагадаємо, Патрік Шварценеггер похвастався кубиками на пресі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Для Netflix. Арнольд Шварценеггер вперше зіграє в шпигунському серіалі Кличко показав, як Шварценеггер привітав його з перемогою на виборах (фото) Арнольд Шварценеггер знову переніс операцію на серці
Арнольд Шварценеггер
Реклама

Новини партнерів

"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов

Популярні статті

Сьогодні, 09:23Фаново

День обіймів-2021: найприкольніші привітання, картинки, листівки та вірші

Вчора, 15:03Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Вчора, 14:24Смачно

Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

Вчора, 12:06Зірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

19 січняЗірково

"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

19 січняСмачно

Як приготувати жульєн: 5 простих рецептів

19 січняСмачно

Що корисно для нашої печінки, а що заважає її роботі – радить дієтолог

19 січняEvents

Водохреще-2021: найсильніші молитви

19 січняФаново

Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

19 січняФаново

Водохреще-2021: прикольні привітання в прозі і листівки

19 січняПсихо

Гороскоп на 19 січня: Овну потрібен вечір в обіймах із коханою людиною, а у Тельців буде день-ракета

19 січняEvents

З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

18 січняEvents

Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

18 січняEvents

Як і коли святити воду на Водохреще-2021

18 січняEvents

Водохреще: дата, історія, традиції та прикмети свята

18 січняЗдорово

Де зануритися в ополонку на Водохреща-2021 Києві: 8 найкращих місць

Новини партнерів

«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Умер знаменитый украинский модельер Сергей Ермаков
Умер знаменитый украинский модельер Сергей Ермаков
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Під час поєдинку у бійчині сповз топ: суддя не розгубився
Під час поєдинку у бійчині сповз топ: суддя не розгубився
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти