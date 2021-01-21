З цитатою з "Термінатора": Арнольд Шварценеггер зробив щеплення від COVID-19 (відео)

Легендарний актор отримав вакцину від COVID-19 в Лос-Анджелесі

Арнольд Шварценеггер, який недавно назвав Дональда Трампа "найгіршим президентом в історії", вакцинувався від COVID-19 і закликав інших приєднатися.

На своїй сторінці в Instagram легенда Голлівуду і ексгубернатор Каліфорнії опублікував відео, на якому медсестра робить йому щеплення на бейсбольному стадіоні "Доджер" в Лос-Анджелесі, де тепер відкрили пункти вакцинації.

"Сьогодні був хороший день. Я ніколи не був такий щасливий стояти в черзі. Якщо у вас також є право на щеплення, приєднуйтесь до мене. Ходімо зі мною, якщо хочеш жити!" – написав Шварценеггер, додавши в кінці свою фірмову фразу з "Термінатора".

Наразі в окрузі Лос-Анджелес право на вакцинацію мають особи віком від 65 років.

Нагадаємо, Патрік Шварценеггер похвастався кубиками на пресі.

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