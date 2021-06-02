З бантиком та каштановим волоссям: як виглядала у дитинстві Оля Полякова (фото)

42-річна українська артистка опублікувала архівний знімок на своїй сторінці в Instagram. На цьому фото дуже складно впізнати майбутню зірку

Оля Полякова зараз і в дитинстві Фото: facebook/polyakovamusic

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка висловилася про скандал навколо Костянтина Меладзе, показала, як виглядала у дитинстві. 42-річна артистка опублікувала архівний знімок на своїй сторінці в Instagram.

На фото майбутня зірка естради позує з пишним бантом на голові та з короткою стрижкою. Як з'ясувалося, у неї колись був каштановий колір волосся.

Оля Полякова в дитинстві Фото: facebook/polyakovamusic

До речі, раніше Оля Полякова продемонструвала, як змінилася її зовнішність за останні сімнадцять років. На сторінці Зірковий шлях в Instagram з'явився знімок, на якому вона позує у приталеній сукні з квітковим принтом, яскравим макіяжем та зібраними волоссям.

Ось так Оля Полякова виглядала до популярності Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

Під знімком шанувальники пишуть, що Полякова з роками стає тільки кращою. Також користувачі мережі зазначають, що її дочка Маша – точна копія зіркової мами. До речі, дочка Полякової встигла обзавестися цілою армією шанувальників у соцмережах – за її сторінкою в Instagram стежить більше 173 тисяч осіб.

Оля Полякова – українська співачка, телеведуча і актриса. Випустила три альбоми – "Приходи ко мне" (2008), "Шлёпали шлёпки" (2017), "Королева ночи" (2019). Випускниця Київського національного університету культури по класу естрадного вокалу. Володіє діапазоном голосу три октави. Заміжня, чоловік Вадим – бізнесмен. Є двоє дітей: Маша і Аліса.

Нагадаємо, раніше Полякова показала своїм підписникам, як правильно доглядає за обличчям, втім користувачі розкритикували її зовнішність. Артистці довелося виправдовуватися: "Виклала вам відеоефір і начиталася такого про себе! І очі у мене з якимись шрамами, і брови у мене на різному рівні, і не рухається лоб у мене... Дівчата, я розумію, що не всім бути богинями, але спробувати можна".

Також ми розповідали, що Полякова розповіла Гордону про домагання Меладзе в тому самому інтерв'ю:

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