Поруч з будинком Меган Маркл і принца Гаррі виявили людські останки – фото особняка

Біля будинку герцогів Сассекських робочі, які займалися ландшафтним дизайном на дорозі, виявили людські останки. Цей особняк Меган і Гаррі купили всього рік тому

Біля особняка Меган і принца Гаррі знайшли останки людини Фото: Getty Images

Недалеко від особняка 36-річного принца Гаррі та 39-річної Меган Маркл, ім'я майбутньої доньки якої намагаються розгадати шанувальники, виявили древні людські останки. Однак знахідка виявилася не такою страхітливою, коли стало відомо, що людським кісткам вже кілька тисяч років.

Як пише Page Six, всього в декількох метрах від особняка Меган Маркл і принца Гаррі в Монтесіто в штаті Каліфорнія були знайдені останки корінних американців – представників древнього племені Чумаш, які жили на цій території ще 11 тисяч років тому. До розслідування були запрошені антропологи.

"Робота на об'єкті була відразу ж зупинена, і на місце викликали поліцейських. Для такого місця, як Монтесіто, це справжня подія", – розповів інсайдер.

Будинок Меган Маркл і принца Гаррі в Монтесіто Фото: pagesix.com

Особняк в Монтесіто Меган Маркл і принц Гаррі придбали рік тому за 15 мільйонів доларів (близько 412 мільйони гривень). Раніше нерухомість належала російському бізнесменові Сергію Гришина, який ще у 2009 році придбав цей особняк за 25 мільйонів доларів і довгий час намагався його перепродати за більш високу вартість – 34 мільйони доларів. Попри престижність району, охочих заплатити таку суму не було.

По сусідству з Меган Маркл і принцом Гаррі в цьому районі живуть такі зірки, як Еллен Дедженерес і Опра Вінфрі, з якої подружжя і записали скандальне інтерв'ю.

Крім того, збільшилася і кількість туристів в цьому районі після переїзду королівської парочки – мандрівники й папараці весь час намагаються зробити фото пари.

Дивіться в сюжеті, як Меган Маркл відсудила у британського таблоїда велику суму:

Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон хоче помиритися з Меган Маркл попри їх з Гаррі скандальне інтерв'ю.

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