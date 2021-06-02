Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Поруч з будинком Меган Маркл і принца Гаррі виявили людські останки – фото особняка

Сьогодні, 17:38

Біля будинку герцогів Сассекських робочі, які займалися ландшафтним дизайном на дорозі, виявили людські останки. Цей особняк Меган і Гаррі купили всього рік тому

Біля особняка Меган і принца Гаррі знайшли останки людини
Біля особняка Меган і принца Гаррі знайшли останки людини
Фото: Getty Images

Недалеко від особняка 36-річного принца Гаррі та 39-річної Меган Маркл, ім'я майбутньої доньки якої намагаються розгадати шанувальники, виявили древні людські останки. Однак знахідка виявилася не такою страхітливою, коли стало відомо, що людським кісткам вже кілька тисяч років.

Як пише Page Six, всього в декількох метрах від особняка Меган Маркл і принца Гаррі в Монтесіто в штаті Каліфорнія були знайдені останки корінних американців – представників древнього племені Чумаш, які жили на цій території ще 11 тисяч років тому. До розслідування були запрошені антропологи.

"Робота на об'єкті була відразу ж зупинена, і на місце викликали поліцейських. Для такого місця, як Монтесіто, це справжня подія", – розповів інсайдер.

Будинок Меган Маркл і принца Гаррі в Монтесіто
Будинок Меган Маркл і принца Гаррі в Монтесіто
Фото: pagesix.com

Особняк в Монтесіто Меган Маркл і принц Гаррі придбали рік тому за 15 мільйонів доларів (близько 412 мільйони гривень). Раніше нерухомість належала російському бізнесменові Сергію Гришина, який ще у 2009 році придбав цей особняк за 25 мільйонів доларів і довгий час намагався його перепродати за більш високу вартість – 34 мільйони доларів. Попри престижність району, охочих заплатити таку суму не було.

По сусідству з Меган Маркл і принцом Гаррі в цьому районі живуть такі зірки, як Еллен Дедженерес і Опра Вінфрі, з якої подружжя і записали скандальне інтерв'ю.

Крім того, збільшилася і кількість туристів в цьому районі після переїзду королівської парочки – мандрівники й папараці весь час намагаються зробити фото пари.

Дивіться в сюжеті, як Меган Маркл відсудила у британського таблоїда велику суму:

Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон хоче помиритися з Меган Маркл попри їх з Гаррі скандальне інтерв'ю.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Емі, Лілі чи Філіпа? Шанувальники вгадують ім'я майбутньої дочки Меган Маркл і принца Гаррі Який на вигляд будинок Девіда і Вікторії Бекхемів за 48 млн грн, в якому вони жили в нульових: фото Подруга принцеси Діани запропонувала позбавити Меган Маркл і принца Гаррі титулів
принц Гаррі останки Меган Маркл будинки зірок
Реклама

Новини партнерів

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье

Популярні статті

Сьогодні, 14:57Фаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

Сьогодні, 12:36Модно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

Сьогодні, 11:04Психо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

Вчора, 20:15Смачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

Вчора, 11:31Психо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

Вчора, 11:07Смачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

Вчора, 10:10Фаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

Вчора, 06:00Зірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

31 травняEvents

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

31 травняСмачно

Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

31 травняЗірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

31 травняЗірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

31 травняСмачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

31 травняЗірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

30 травняЗірково

Вибрав одну, а пише іншій: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

Новини партнерів

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти