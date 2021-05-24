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Руслана Писанка зізналася, чому у них з чоловіком немає дітей

Сьогодні, 19:19

Популярна українська акторка і телеведуча відповіла на поширене питання під час одного зі своїх інтерв'ю

Руслана Писанка з чоловіком
Руслана Писанка з чоловіком
Фото: instagram.com/pisankaruslana

Українська телеведуча і акторка Руслана Писанка вже дев'ять років перебуває у шлюбі з бізнесменом Ігорем Ісаковим. У пари часто запитують про дітей, але артистка і бізнесмен чесно зізнаються – про поповнення в родині вони не замислюються.

"Ми вирішили, що не будемо про це переживати, тому що трохи запізно було починати. Тим більше що в Ігоря є син, який, до речі, деякий час жив з нами. Життя не закінчується, життя триває", – розповіла Руслана в інтерв'ю для ЖВЛ.

Руслана Писанка з чоловіком
Руслана Писанка з чоловіком
Фото: instagram.com/pisankaruslana

Варто зазначити, Руслана Писанка і раніше говорила, що про дітей думати пізно.

"Я була завжди в світі фантазій і мрій. І ось, ти виходиш заміж, і вже невідомо, чи варто замислюватися про дітей в такому віці. На сьогоднішній день потрібно ще дитину встигнути підняти на ноги. Ти танцюєш, скачеш, можеш загратися. І стає вже пізно думати про те, про що потрібно було думати 20 років тому... ", – зізналася акторка під час участі в шоу "Зважені та щасливі".

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