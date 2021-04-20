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Російський продюсер про депресію Андрія Данилка: Таке цькування він не міг пережити

Сьогодні, 16:41

Днями в Мережі заговорили, що Андрій Данилко бореться з важким захворюванням. Російський продюсер прокоментував чутки, що стосуються здоров'я артиста

Представники Андрій Данилка вже спростували чутки про проблеми зі здоров'ям у артиста. Попри це, російський продюсер Андрій Разін вирішив розповісти про депресію, яку пережив співак. Пост продюсер опублікував у себе в Instagram.

За словами Разіна, Андрій Данилко переніс серйозну депресію, і медики буквально рятували його і допомагали повернутися до звичного життя. Він зазначив, що виною всьому стало "Євробачення-2007".

Андрій Данилко та Андрій Разін
Андрій Данилко та Андрій Разін
Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

"Я хочу вам відкрити маленьку таємницю. Напередодні "Євробачення" він приїхав до нас з бабусею і провів три дні у селі. У той час він був абсолютно щасливою людиною, але після конкурсу російська сторона влаштувала справжнє цькування через пісню, яку заспівав Андрій", – розповів Разін.

Тоді в пісні Вєрки Сердючки деякі розчули слова не "лаша тумбай", а "Раша, гудбай!". За словами російського продюсера, після цієї пісні на "Євробаченні" концерти Данилка в Росії опинилися під забороною.

Андрій Данилко та Андрій Разін
Андрій Данилко та Андрій Разін
Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

"Звичайно, таке цькування Андрій не міг пережити. Він – тонкої душі людина і дуже болісно поставився до цього. Тим більше, що він дуже любить російську публіку... На жаль, це цькування мало дуже серйозні наслідки для нього. Андрій захворів. У нього була глибока депресія. Лікарі буквально рятували йому життя", – розповів Разін.

Раніше Вєрка Сердючка порівняла свій образ з відомим співаком.

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