Російський Playboy скопіював ідею обкладинки грудневого випуску Playboy Україна (фото)

У соцмережах розгорівся скандал через ймовірний плагіат

Обкладинка нового випуску російського Playboy з Настею Івлєєвою нібито виявилася плагіатом. Принаймні, так вважають представники українського Playboy, котрі помітили схожість.

Обкладинка з Настею зроблена в стилі кіберпанк, на фото були використані графічні символи і візерунки, ніби з фільмів про майбутнє.

Ліворуч – обкладинка російського Playboy з Настею Івлєєвою, праворуч – груднева обкладинка українського Playboy Фото: instagram.com/selistra_oleg, instagram.com/danniel_rubinshtein

Все було прекрасно до того моменту, поки під публікацією одного з продюсерів російського Playboy Олега Селістри не написано, що команда журналу надихнулася українською обкладинкою Playboy за грудень минулого року!

Скріншот: Instagram

Олег все заперечує і стверджує, що це абсолютно різні обкладинки, а українську версію він ніколи не бачив.

"Якщо ви вважаєте, що стиль кіберпанк – це плагіат, то можна написати тисячам видань по світу, фотографам продакшену по світу, і окремо звинуватити Playboy Russia в плагіаті загальної концепції власних журналів", – написав Олег.

Скріншот: Instagram

У переписку з Олегом вступила авторка української обкладинки, режисерка Даніел Рубінштейн.

"Можливо, визнати те, що команда надихнулася нашою роботою, немає нічого поганого. Оскільки всі ми надихаємося творчістю оточуючих людей. Грудневий номер Playboy Ukraine був першою діджитал 3D обкладинкою за 68 років існування Playboy. В обкладинці Playboy Russia використовувалися ті ж графічні елементи, що і в грудневому номері, більш того використовувався той самий одяг українського бренду Zhilyova. Особисто мені і нашій команді дуже приємно, що вас надихнула наша робота", – написала Рубінштейн.

Скріншот: Instagram

У відповідь на це Селістра запропонував "припинити цей непрофесійний сюр" і завершити дискусію. Пізніше до цього листуванні підключилося ще кілька людей, але все ми переказувати не будемо. У підсумку, російська сторона заявила, що ніякого плагіату або "натхнення ідеєю" не було, і українську версію вони ніколи не бачили.

Настя Івлєєва для Playboy; фото з грудневого випуску Playboy Україна Фото: instagram.com/selistra_oleg, instagram.com/danniel_rubinshtein

Нагадаємо, Земфіру звинуватили в плагіаті обкладинки її альбому "Бордерлайн".

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