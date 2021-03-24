Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Російський Playboy скопіював ідею обкладинки грудневого випуску Playboy Україна (фото)

Сьогодні, 11:05

У соцмережах розгорівся скандал через ймовірний плагіат

Обкладинка нового випуску російського Playboy з Настею Івлєєвою нібито виявилася плагіатом. Принаймні, так вважають представники українського Playboy, котрі помітили схожість.

Обкладинка з Настею зроблена в стилі кіберпанк, на фото були використані графічні символи і візерунки, ніби з фільмів про майбутнє.

Ліворуч – обкладинка російського Playboy з Настею Івлєєвою, праворуч – груднева обкладинка українського Playboy
Ліворуч – обкладинка російського Playboy з Настею Івлєєвою, праворуч – груднева обкладинка українського Playboy
Фото: instagram.com/selistra_oleg, instagram.com/danniel_rubinshtein

Все було прекрасно до того моменту, поки під публікацією одного з продюсерів російського Playboy Олега Селістри не написано, що команда журналу надихнулася українською обкладинкою Playboy за грудень минулого року!

Скріншот: Instagram

Олег все заперечує і стверджує, що це абсолютно різні обкладинки, а українську версію він ніколи не бачив.

"Якщо ви вважаєте, що стиль кіберпанк – це плагіат, то можна написати тисячам видань по світу, фотографам продакшену по світу, і окремо звинуватити Playboy Russia в плагіаті загальної концепції власних журналів", – написав Олег.

Скріншот: Instagram

У переписку з Олегом вступила авторка української обкладинки, режисерка Даніел Рубінштейн.

"Можливо, визнати те, що команда надихнулася нашою роботою, немає нічого поганого. Оскільки всі ми надихаємося творчістю оточуючих людей. Грудневий номер Playboy Ukraine був першою діджитал 3D обкладинкою за 68 років існування Playboy. В обкладинці Playboy Russia використовувалися ті ж графічні елементи, що і в грудневому номері, більш того використовувався той самий одяг українського бренду Zhilyova. Особисто мені і нашій команді дуже приємно, що вас надихнула наша робота", – написала Рубінштейн.

Скріншот: Instagram

У відповідь на це Селістра запропонував "припинити цей непрофесійний сюр" і завершити дискусію. Пізніше до цього листуванні підключилося ще кілька людей, але все ми переказувати не будемо. У підсумку, російська сторона заявила, що ніякого плагіату або "натхнення ідеєю" не було, і українську версію вони ніколи не бачили.

Настя Івлєєва для Playboy; фото з грудневого випуску Playboy Україна
Настя Івлєєва для Playboy; фото з грудневого випуску Playboy Україна
Фото: instagram.com/selistra_oleg, instagram.com/danniel_rubinshtein

Нагадаємо, Земфіру звинуватили в плагіаті обкладинки її альбому "Бордерлайн".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
плагіат Настя Івлєєва Playboy
Реклама

Новини партнерів

Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Гражданин России Депардье может сесть в тюрьму
Гражданин России Депардье может сесть в тюрьму

Популярні статті

Вчора, 18:51Модно

Як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї

Вчора, 18:35Смачно

Як приготувати пісне тісто для пиріжків і домашнього хліба

Вчора, 17:23Зірково

Вагітна дружина Павліка обурена зіпсованим відпочинком в Єгипті

Вчора, 16:50Events

З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

Вчора, 11:57Events

Як прибрати іржу: залізно надійний спосіб

Вчора, 11:51Зірково

Григорій Решетник натякнув, хто може стати новою "Холостячкой"

Вчора, 10:36Смачно

Великий піст-2021: два рецепти супу-пюре з овочів

Вчора, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 23 березня: у Овнів все відмінно з грошима, а Тельцям потрібно менше критикувати

22 березняСмачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

22 березняПсихо

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку

22 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

22 березняЗірково

Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео

22 березняEvents

40 святих 2021: найсильніша молитва

22 березняФаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

22 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

21 березняEvents

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

Новини партнерів

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти