Російський співак про скандал Лорак і Меладзе: Я б теж щось їй запропонував

Олексій Чумаков заявив, що не проти пофліртувати з відомою співачкою

Ані Лорак / Олексій Чумаков Фото: YouTube, instagram.com/anilorak

Відомий російський співак Олексій Чумаков прокоментував слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе, що викликали скандал, що не обговорив вже тільки ледачий. Артист впевнений, що у "флірті" немає "нічого такого", і що він сам би міг запропонувати щось Ані Лорак.

"Я б, може, теж щось запропонував Ані Лорак. В цьому немає нічого жахливого. Я, як чоловік, з красивою жінкою завжди можу трохи фліртувати. І це нормально", – заявив Чумаков в шоу "Історіс – Відкрийте, Давид" , опублікованому в YouTube.

При цьому співак додав, що якщо чоловік чує від жінки відмову, це нормально, а ось насильство – це гидко.

Нагадаємо, що Ані Лорак нещодавно заявила, що її слова про відомого продюсера не так зрозуміли і попросила залишити Меладзе в спокої.

Та Оля Полякова впевнена, що Лорак могла відмовитися від своїх слів через відсутність підтримки колег.

"Я була єдиною, і Найник Тетяна підтримала, бо теж розповіла про це. Решта, бажаючи обілити або вичленувати себе з цієї ситуації, говорили: "Що ви, я не така, мені ніколи не можна навіть такого запропонувати". Хоча ці люди в приватних бесідах зовсім інакше говорять і зовсім інші речі розповідають", – сказала Полякова.

До слова, сама Полякова теж стверджує, що Костянтин Меладзе домагався її, коли співачці було 19 років. Цей випадок травмував Олю, як вона сама зізналася пізніше.

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Нагадаємо, що раніше Анастасію Приходько звинуватили в піарі на хвилі скандалу з Меладзе і Лорак.

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