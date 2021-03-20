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Герой російського "Холостяка" заявив про закриття шоу: відео

Сьогодні, 16:46

Артист також видалив перший випуск реаліті з YouTube

Тіматі закриває шоу "Холостяк", ведучим якого став український "Холостяк" Нікіта Добринін, і видалив його перший випуск на YouTube. Про це учасник 8-го сезону російської версії популярного проекту заявив у своєму відеозверненні, опублікованому в Instagram.

"Вибачте. Я змушений закрити проєкт "Холостяк". Тим більше ви вже розсекретили фінал", – написав він.

За словами Тіматі, таке рішення він прийняв через широке обговорення жінок та їхне обурення щодо формату шоу.

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"Я вловив такі тонкі феміністичні нотки у ваших публікаціях", – говорить Тіматі, цитуючи слова глядачів про те, що "яким чином і чому дівчата в кількості десяти людей повинні боротися за якогось бородатого мужика".

Тіматі додав, що багато обурення побачив в коментарях під першим випуском "Холостяка", тому вирішив видалити його з YouTube. Він також оголосив про закриття шоу і вибачився перед жінками.

"Вибачте, що таким форматом я зміг зачепити стільки почуттів...", – сказав він.

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"Спеціально, щоб всі побігли дивитися, поки не видалив. Мабуть, рейтинг низький", – пишуть в коментарях користувачі соцмережі, які вважають, що це за розіграш.

При цьому телеканал, на якому виходить російський "Холостяк", підтвердив закриття шоу.

Скріншот: instagram.com/stories/timatiofficial

Зазначимо, що глядачі розсекретили фінал "Холостяка". У соцмережах пишуть, що Тіматі обрав на проекті 22-річну модель Марію Вебер.

Марія Вебер
Фото: instagram.com/vebermariia

Нагадаємо, що раніше Нікіта Добринін прокоментував свою участь в російському "Холостяку".

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