Розкішна Сальма Гаєк в сексуальному вбранні відсвяткувала 17 млн підписників в Instagram: фото
Актриса позувала в сукні з глибоким декольте
Знаменита голлівудська красуня Сальма Гаєк, яка нещодавно показала свою свекруху, не перестає захоплювати своїх шанувальників. На фото, яке 54-річна актриса опублікувала в Instagram, вона постала в новому спокусливому образі.
Сальма опублікувала кадри, на яких позує в довгій зеленій сукні з глибоким декольте. Вбрання вигідно підкреслило апетитні форми Гаєк. В описі до фото Сальма поділилася радісною новиною – на Instagram-сторінку актриси підписалися 17 мільйонів осіб.
"17 мільйонів ...", – написала Сальма декількома мовами, додавши хештеги #love, #grateful, #green (з англ. – "любов", "вдячний", "зелений").
У коментарях до знімку шанувальники актриси зазначили, що вона виглядає просто приголомшливо.
Нагадаємо, Сальма Гаєк показала пишний бюст в бікіні і попрощалася з 2020 роком.
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