Розкішна Сальма Гаєк в сексуальному вбранні відсвяткувала 17 млн підписників в Instagram: фото

Актриса позувала в сукні з глибоким декольте

Знаменита голлівудська красуня Сальма Гаєк, яка нещодавно показала свою свекруху, не перестає захоплювати своїх шанувальників. На фото, яке 54-річна актриса опублікувала в Instagram, вона постала в новому спокусливому образі.

Сальма опублікувала кадри, на яких позує в довгій зеленій сукні з глибоким декольте. Вбрання вигідно підкреслило апетитні форми Гаєк. В описі до фото Сальма поділилася радісною новиною – на Instagram-сторінку актриси підписалися 17 мільйонів осіб.

"17 мільйонів ...", – написала Сальма декількома мовами, додавши хештеги #love, #grateful, #green (з англ. – "любов", "вдячний", "зелений").

Сальма Гаєк Фото: instagram.com/salmahayek

У коментарях до знімку шанувальники актриси зазначили, що вона виглядає просто приголомшливо.

Нагадаємо, Сальма Гаєк показала пишний бюст в бікіні і попрощалася з 2020 роком.

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