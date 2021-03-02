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Рокер-Поплавський розсікає з красунею на "Харлей-Девідсоні" по нічному місту: відео

Сьогодні, 17:30

Артист презентував новий кліп

Михайло Поплавський, який нещодавно "запалив" Мережу танцем з доярками, Випустив кліп на пісню "Далі буде". Цього разу співаючий ректор зважився на новий експеримент і, щоб здивувати своїх фанів, дозволив зайняти режисерське крісло студенту КНУКіМ. У результаті вау-ефект відбувся: багато неону, 3D-віртуальна реальність, запальні танці та рокер-романтик Михайло Поплавський викликали захват у слухачів.

В опублікованому на YouTube кліпі Михайло Поплавський постає відразу у двох образах. Спочатку він з'являється як епатажний байкер, який на величезній швидкості на "Харлей-Девідсоні" везе свою супутницю і долає вогонь, а потім перетворюється на романтика.

Кадр з кліпу Поплавського "Далі буде"
Кадр з кліпу Поплавського "Далі буде"
Фото: Скріншот з YouTube

3D-графіка відтворює столичні локації, які з легкістю впізнають глядачі. У кліпі з'являються також танцівниці в стильних вбраннях і музиканти.

У своєму Instagram-акаунті Михайло Поплавський зазначив, що автором ідеї та режисером кліпу виступив Михайло Харченко – студент п'ятого курсу КНУКіМ. Саме він запропонував додати ефектності в кліп артиста.

Кадр з кліпу Поплавського "Далі буде"
Кадр з кліпу Поплавського "Далі буде"
Фото: Скріншот з YouTube

Дивіться кліп Михайла Поплавського "Далі буде":

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